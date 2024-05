Shukran Foods celebra el día de San Isidro repartiendo 150 cocidos madrileños en colaboración con la fundación Mensajeros de la Paz

Los menús se repartirán el 15 de mayo a las 13 h de la tarde en la Iglesia de San Antón del Padre Ángel. Con esta acción solidaria, Shukran Foods busca que los más desfavorecidos disfruten de una comida completa y saludable en un día tan especial La inflación y la inestabilidad a nivel mundial están teniendo un gran impacto en la economía de muchas familias. Algunas de ellas no disponen de los recursos necesarios para disfrutar de un plato de comida caliente en un día tan señalado, y es por esta razón que la compañía de alimentación Shukran Foods ha decidido unirse por sexto año consecutivo a Mensajeros de la Paz, organizando un cocido multitudinario para que 150 personas disfruten del plato tradicional de la festividad, el cocido madrileño.

Patricia Gallego, CEO de Shukran Foods explica que "es para nosotros un orgullo poder colaborar con Mensajeros, creemos que hacen una labor encomiable y por ello, nos sumamos con iniciativas solidarias como el cocido de San Isidro. Me siento muy orgullosa de contar con un equipo humano tan solidario que hace que las fiestas de los más desfavorecidos sean un poquito mejores. Hemos logrado que el cocido solidario se convierta ya en una tradición y queremos continuar con ella muchos años".

El menú, para 150 personas, consiste en un cocido completo – con sopa, garbanzos y carne –, rosquillas de San Isidro y un zumo. Un menú completo que contiene todos los nutrientes necesarios para una dieta equilibrada. "Además, los garbanzos son el sello de identidad de nuestra empresa. Entre otros productos, nos dedicamos a la elaboración de hummus, cuyo ingrediente principal es esta legumbre. Los garbanzos son una fuente de energía saludable, ricos en minerales esenciales como el potasio, el fósforo, el calcio, el hierro y el zinc.", explica la CEO de Shukran Foods.

Shukran Foods colabora desde hace años con Mensajeros de la Paz dentro del marco del programa "Shukran for Good", organizando el cocido solidario de San Isidro cada 15 de mayo y donando alimentos al Banco de Alimentos del Padre Ángel.

Datos de la convocatoria:

Día: Miércoles 15 de mayo a las 13 h

Lugar: Iglesia de San Antón (C/ Hortaleza, 63. Madrid)

Sobre Shukran Foods

Shukran Foods es una empresa de referencia en el sector de la alimentación, especializada en productos de alimentación saludables. Los productos y recetas que completan la oferta de Shukran son elaborados en un obrador propio de 1000 metros cuadrados, en el que se combina la última tecnología con el trabajo artesano. Actualmente, sus productos se distribuyen en más de 500 puntos de venta. www.shukran.es