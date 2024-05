Impuestos y deudas impulsan la renuncia a miles de herencias en España

Durante el año 2023, en España se registró un fenómeno notorio: la renuncia a más de 60.000 herencias. Este suceso puede atribuirse a diversos factores, desde deudas hasta el elevado coste de los impuestos, como pueden ser el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto del Incremento del Valor del Terreno Urbano (comúnmente conocido como plusvalía municipal), entre otros.

España es el país que más grava las sucesiones y donaciones en Europa seguido de Bélgica, Francia y Dinamarca. Además, dentro del territorio español, las Comunidades Autónomas que imponen los mayores costos en el proceso de heredar son Aragón, Cataluña y País Vasco. En contraposición, en regiones como Madrid, Andalucía y Castilla y León, el proceso de heredar resulta más económico.

Por lo tanto, el elevado impuesto de sucesiones puede ser una de las razones fundamentales por la cual, las personas optan por renunciar a las herencias en España. Muchas personas se encuentran en la situación de no poder afrontar el pago requerido para recibir una herencia debido a la cuantiosa suma de dinero que implica este impuesto. En algunos casos extremos, las personas se ven obligadas a solicitar créditos para evitar la pérdida de la herencia.

No obstante, hay quienes prefieren evitar complicaciones adicionales y, por ende, eligen renunciar a la herencia en lugar de lidiar con la carga financiera y administrativa que conlleva el impuesto de sucesiones.

Es crucial reflexionar y evaluar si la herencia representa un verdadero perjuicio antes de renunciar a ella. La mayoría de veces, se toma esta decisión sin un análisis exhaustivo, perdiendo la oportunidad de acceder a soluciones alternativas.

Cuando se decide vender los derechos hereditarios, se está cediendo no solo los activos que eventualmente heredarías, como inmuebles, cuentas corrientes, acciones y otros bienes tangibles, sino también los pasivos asociados, como hipotecas impagadas, embargos, y cualquier otra deuda contraída por el difunto.

De esta manera, se quedaría exento de cualquier responsabilidad financiera a consecuencia de que al vender tus derechos hereditarios, la parte compradora se subroga en todo ello.

¿Por qué podría resultar interesante vender los derechos hereditarios?

La necesidad inmediata de liquidez, la complejidad de los procedimientos, los conflictos entre herederos, la imposibilidad de pago de impuestos y las barreras internacionales son algunas razones clave.

