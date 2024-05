Rafael Martín Bueno explica cómo reclamar una indemnización por parálisis cerebral infantil

En ocasiones, las personas que son víctimas de negligencias médicas no están al tanto de que pueden iniciar un proceso judicial para exigir sus derechos, por lo que requieren especialistas en derecho médico sanitario.

los padres de quienes sufren parálisis cerebral infantil (PCI), como resultado de una mala praxis, pueden reclamar una indemnización ante un juez.

¿Qué es la parálisis cerebral infantil y cuál es la esperanza de vida de quienes la sufren? Según los expertos, la parálisis cerebral infantil es un trastorno del movimiento y la postura, provocado por una lesión durante la fase de desarrollo del cerebro que afecta a 2 de cada 1000 recién nacidos vivos. Según la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE), la esperanza de vida de quienes sufren la enfermedad puede variar, debido a factores como la gravedad de la condición, las comorbilidades y la calidad de la atención médica.

En los casos de parálisis cerebral infantil leve, los estudios sugieren que alrededor del 75 % de los niños viven hasta la edad adulta, mientras que la esperanza de vida puede ser más corta en los casos graves. Por ello, la detección temprana de la enfermedad es fundamental para realizar los tratamientos necesarios y asegurar una mejor calidad de vida.

Gracias a la detección temprana, los médicos pueden fortalecer las habilidades motoras, cognitivas y sociales de los niños con PCI mediante sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de juego y logopedia.

¿En qué circunstancias las personas pueden reclamar una indemnización por parálisis cerebral? A pesar de que la parálisis cerebral infantil, por lo general, se origina por anomalías genéticas o malformaciones cerebrales congénitas, en algunos casos, son el resultado de una negligencia médica. Esto significa que los médicos aplicaron las maniobras incorrectas durante el parto o no tuvieron la diligencia suficiente para atender a la madre en proceso de alumbramiento.

En caso de existir una negligencia médica que provoque la parálisis cerebral infantil, la familia del afectado tiene derecho a solicitar una indemnización a través de un abogado experto. Esta cantidad no puede ser escasa, debido a que el objetivo es cubrir las terapias y dispositivos tecnológicos que el niño necesitará durante el resto de su vida.

