EUDE Business School congrega a más de 800 personas para celebrar el Acto de Clausura de su promoción marzo 2023-2024

Una vez más, EUDE Business School cierra con broche de oro el Acto de Clausura de la promoción marzo 2023-2024 la cual se llevó a cabo en los vanguardistas cines Kinépolis.

Más de 800 personas disfrutaron de una emblemática tarde, llena de emotivos y emocionantes momentos.

EUDE Business School, conocida por su excelencia académica y su compromiso con la formación de líderes, celebró recientemente el Acto de Clausura de su promoción de marzo 2023-2024. Este evento no solo marcó el culmen de un ciclo académico lleno de retos, sino que también reafirmó la reputación de EUDE como una institución de primer nivel que prepara a sus estudiantes para enfrentar con éxito los desafíos del mercado global.

Más de 800 personas se congregaron en los cines Kinépolis, un espacio que refleja la modernidad y la vanguardia que caracteriza a EUDE, para ser testigos de un momento decisivo en la vida de más de 350 graduandos de programas presenciales y online. Estos estudiantes recibieron sus títulos de máster, simbolizando no solo la culminación de su esfuerzo educativo, sino también el inicio de una nueva etapa profesional.

La calidad académica de EUDE se evidenció a través de los reconocimientos otorgados a estudiantes por su desempeño excepcional y los mejores Trabajos de Fin de Máster, que destacaron por su innovación y aplicación práctica en diversas áreas del conocimiento empresarial. Estos galardones no son solo un reflejo del compromiso de los estudiantes, sino también de la rigurosidad del cuerpo docente y el diseño curricular de EUDE, que enfatiza tanto la teoría como la práctica.

El Acto de Clausura fue más que una ceremonia; fue una celebración del aprendizaje continuo y del desarrollo personal y profesional. La intervención del director Académico, D. Juan Díaz del Río, y del invitado de honor, D. José Ángel Preciados Fernández, Consejero Delegado de ILUNION Hotels, pusieron de relieve la centralidad del estudiante en el proceso educativo de EUDE. Sus palabras inspiraron a los graduados a soñar en grande y a ser agentes de cambio en sus respectivos campos, enfatizando la importancia de la integridad, la innovación y el liderazgo.

EUDE Business School se distingue no solo por su excelencia académica, sino también por su enfoque en el desarrollo humano integral. Al preparar a sus estudiantes no solo para que sean competentes en sus disciplinas, sino también para que sean líderes responsables y comprometidos socialmente, EUDE demuestra su visión de educación como una herramienta de transformación personal y social.

Este evento de graduación reafirma la posición de EUDE como una de las escuelas de negocios de mayor prestigio en el ámbito internacional, donde cada curso, cada proyecto y cada clase han sido diseñados para forjar no solo profesionales altamente cualificados, sino también personas con la capacidad de liderar de manera ética y efectiva en un mundo en constante cambio.