La oferta de residencias de estudiantes en Elche de Elighall

A pesar de ser una ciudad de especial interés universitario, hasta hace pocos años Elche no tenía una oferta destacada de residencias universitarias que pudieran acoger a los estudiantes, tanto nacionales como internacionales que elegían esta ciudad para realizar sus estudios.

Elighall, consciente de esta situación, se puso manos a la obra. Así, la empresa se embarcó en esta aventura en el curso 2018-2019 cuando inauguró Elighall Centro en la Calle Fossar, con 30 plazas. Su objetivo era el de ofrecer a los estudiantes las mejores comodidades para que se sintieran como en casa y únicamente tuvieran que preocuparse de su formación académica.

Elighall cuenta con más de 220 plazas en sus residencias universitarias en Elche Con residencias de diferentes tamaños y características situadas en las mejores zonas de Elche, Elighall pone a disposición de la ciudad más de 220 plazas para estudiantes. La de mayor envergadura es Elighall Ciudad Jardín, la cual ofrece 88 plazas, seguida de la residencia de estudiantes de la UMH con 45, de la cual Hemic Inversiones Inmobiliarias (una firma perteneciente a López Cantos Family Office) será concesionaria durante al menos diez años.

Las residencias Elighall proporcionan a los estudiantes la oportunidad de reservar habitaciones individuales o dobles totalmente equipadas. Asimismo, en el interior de estos edificios, sus inquilinos pueden encontrar diferentes servicios como gimnasio, lavandería, cocina, comedores o salas de estudio para hacer de su estancia una experiencia única.

El pasado mes de marzo, la reforma del edificio que albergará para el curso 2024-2025 la nueva residencia Elighall Carmelitas finalizó su renovación. Se trata de diecisiete apartamentos individuales tipo loft en su interior que estarán puestos a disposición de los estudiantes que deseen vivir su experiencia estudiantil y sentirse como en su casa.

Próximas aperturas Actualmente, Elighall se encuentra en su sexta residencia, pero su visión va más allá y espera expandirse todavía más. Su intención es la creación de dos residencias para el próximo curso, mientras que otras ya preparan su apertura como Resi-Centro.

Una de estas dos futuras residencias estará en la Corredera 40 y la otra entre la Carrer Major de Plá 34. Con ellas, se espera llegar a las 250 plazas. De esta manera, Elighall espera consolidarse de manera definitiva como una opción de referencia para los estudiantes de la ciudad que quieren vivir su experiencia universitaria. Para ello, la empresa se ha convertido en una especialista en la rehabilitación de edificios, a los que dota ahora de una nueva vida.

En definitiva, Elighall sigue un modelo de crecimiento sostenido y seguro, además de fortalecer su presencia en la ciudad mediante inversiones inteligentes y una posterior gestión eficaz de los activos, con el objetivo de pensar siempre en el bienestar de los estudiantes.

López Cantos Family Office y Elighall Elighall no es una inversión más para López Cantos Family Office. La dirección ha querido aunar con estas operaciones de inversión su idea firme de negocio, con activos que puedan ofrecer una elevada rentabilidad sostenida en el tiempo. Al mismo tiempo, se compromete y genera valor a la ciudad a partir de desplegar un servicio necesario y de calidad que beneficia tanto la formación como a la vida de los jóvenes.

Con la marca Elighall, López Cantos Family Office busca poner en práctica su política de realizar inversiones de impacto, que de alguna manera u otra beneficiaran no solo a la empresa, sino al conjunto de la sociedad. Esta dualidad está siempre presente en la forma de actuar de López Cantos Family Office, lo que ha permitido a sus empresas conseguir una posición de privilegio en lo más alto del sector inmobiliario nacional.