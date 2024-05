Inner Flow calienta motores antes de su apertura con la inauguración de su Backyard Box

Inner Flow cuenta con evergy para transformar el patio trasero del edificio en el “Backyard Box”, un espacio de entrenamiento al aire libre equipado con un espectacular evergy training CUBE y un evergy Rig, con hasta 20 estaciones de trabajo con racks, wall ball targets, anillas y cuerdas. Un lujo al aire libre y a escasos metros de la arena de la playa para potenciar al máximo las capacidades físicas de los participantes. La marca prepara el emocionante lanzamiento de Inner Flow Studio en el emblemático edificio de Desigual en La Barceloneta, marcando un hito en el equilibrio entre vida profesional y personal.

Inner Flow Studio ocupará dos pisos del edificio, ofreciendo una variedad de espacios deportivos, desde “The Shala”, una sala redonda de yoga y prácticas mind & body de 150 m², hasta “Flow Cycle”, un espacio inmersivo para ciclismo indoor. Además, contará con áreas como “Zendō” para meditación y breathwork, “The Gym” para entrenamiento de fuerza, y un lujoso Spa con diversas instalaciones para el bienestar físico y mental.

En colaboración con evergy, Inner Flow ha transformado el patio trasero del edificio, al que ahora denominan Backyard Box, en este espacio de entrenamiento para crear una experiencia única donde los participantes se sumergen en un ambiente diseñado para potenciar al máximo sus capacidades físicas. Un increíble e icónico evergy training CUBE con todo tipo de material para entrenar la fuerza (barras olímpicas, discos bumper, cajones de pliometría, kettlebells, mancuernas, bancos, gomas, etc.) complementan un espectacular evergy Rig con hasta 20 estaciones de trabajo con racks, wall ball targets, anillas y cuerdas.

Aunque la apertura oficial está programada para inicios de verano, Inner Flow ya ofrece clases semanales gratuitas para members que ya forman parte de la comunidad como Early Birds.

Emili Hernández, CEO de Inner Flow, enfatiza el enfoque de la combinación de evaluación, entrenamiento y recuperación en su programa para mejorar el bienestar y el rendimiento de los participantes, basado en los últimos avances científicos y la ancestral filosofía oriental respaldad por la evidencia.

Han creado un enfoque de estilo de vida donde el equilibrio, el entrenamiento holístico y la búsqueda del propio Flow State; convergen para ofrecer un viaje transformador hacia un mayor bienestar.

Ya es posible unirse a su comunidad y adentrarse en un renovador y equilibrado Lifestyle Cycle.