Grupo Jumadi ofrece la solución para la medida europea de reducción de plásticos de un solo uso

La empresa referente en el mercado de la higiene profesional se adelanta a las medidas previstas por el marco europeo que prohibirá ciertos envases de plástico a partir del 1 de enero de 2030 con el objetivo de reducir un 5% para ese año el volumen de envases generados por cada ciudadano europeo al año.

Aunque cada año se incrementa el volumen de envases que los ciudadanos reciclan, un 70% en 2023 en Europa con respecto al año pasado, es cierto que las cantidades de recipientes y envases que se desechan anualmente son muy elevadas, lo que hace necesario implementar medidas como el nuevo reglamento aprobado por el Parlamento de la Unión Europa que pretende reducir considerablemente el volumen de residuos de envases que se generan. Cada año, se generan 190 kg de residuos de envases por ciudadano en Europa.

El sector profesional no es distinto al doméstico. Anualmente, se generan toneladas de residuos y envases plásticos procedentes de cada actividad, incluidos los procesos de higiene y limpieza que se desarrollan en cada empresa, industria o establecimiento. La propia actividad de higiene y desinfección genera residuos como son los envases de productos químicos utilizados, los útiles de un solo uso, materiales de limpieza de celulosa, etc. Para hacer frente a ello, en Grupo Jumadi, compañía líder en el sector de la higiene profesional y sostenible, ofrece una serie de medidas para ayudar a las entidades a reducir considerablemente el volumen de envases producidos. De esta forma, no solo van un paso por delante en el cumplimiento de la normativa europea, sino que facilita que las empresas que adoptan las medidas ofrecidas por Grupo Jumadi, reduzcan considerablemente su huella de carbono y su generación de CO₂, apostando por estrategias empresariales más sostenibles y eficientes.

Envases plásticos de un solo uso utilizados en la industria alimentaria, en el sector hostelero, en la industria logística para el packaging o almacenaje de productos, así como todos aquellos productos de higiene personal que se entregan a los usuarios en hoteles o centros de sociosanitarios, tendrán que ir buscando alternativas más sostenibles y verdes que vayan encaminadas a la reutilización de envases o reciclado total de los mismos.

Grupo Jumadi ofrece alternativas ante la generación de envases plásticos para la higiene profesional de cualquier tipo de sector. Cuenta con un catálogo específico de productos ecológicos entre los que se encuentran artículos con certificados EcoLabel, Cradle to Cradle, Air Label Score o de Eficiencia Energética en el caso de la maquinaria que ofrecen. Envases reciclados o reciclables, packaging Zero Plásticos, componentes biodegradables, sistemas de dosificación automática para regular los consumos y la implementación de productos concentrados ayudan notablemente a reducir drásticamente el volumen de residuos que se generan en la actividad profesional.

El uso de productos concentrados en la higiene profesional son una solución que ofrece múltiples ventajas. La gama que presenta Grupo Jumadi, a través de su propia marca Tizona Cenit, da resultados de máxima calidad en hoteles, residencias, centros educativos, instituciones y cualquier tipo de sector. Los productos concentrados solo contienen la materia activa, es decir, sin agua añadida, por lo que su uso se realiza mediante la implantación de sistemas automáticos de dosificación, permitiendo aplicar la dosis justa y un mayor control de los productos. Al eliminar el agua añadida, estos productos permiten una reducción drástica en la generación de residuos, ya que un solo envase equivale a cientos de envases de producto tradicional con lo que se reducen los plásticos que se generan, el espacio de almacenamiento necesario y el coste y contaminación ocasionada por su transporte.

Además, la implementación de sistemas automáticos de dosificación de los productos concentrados de higiene profesional garantizan un control preciso del producto, evitando el despilfarro y asegurando un uso más seguro y eficiente.

Todos los sectores deben ir preparándose para cumplir con los nuevos criterios de sostenibilidad exigidos por la normativa europea y las propuestas ofrecidas por compañías como Grupo Jumadi son una forma de facilitar la transición hacia un modelo de economía circular.