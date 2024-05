Método Cuerpo Libre, una estrategia diferente y segura para lograr la salud y el bienestar

La lucha contra la obesidad y el sobrepeso es una preocupación creciente en la actualidad, que va más allá de los estándares estéticos. No se trata de esforzarse por alcanzar un número en la balanza o entrar en una talla de pantalones, sino más bien dar una batalla por mejorar la propia salud y la calidad de vida. Existen infinidad de dietas y tratamientos para bajar de peso que no resultan efectivos. Por el contrario, al poco tiempo suelen generar efectos contraproducentes. La clave es encontrar un camino progresivo y seguro como el que propone el Método Cuerpo Libre. En lugar de restricciones, intervenciones invasivas o consejos genéricos, con Cuerpo Libre se aprende a llevar a cabo un nuevo régimen de alimentación y estilo de vida personalizado y sostenible.

Por qué bajar de peso y disfrutar de un Cuerpo Libre Con el paso del tiempo, la evidencia científica ha reforzado la idea de que mantener un peso saludable es fundamental para prevenir enfermedades crónicas y potencialmente mortales. Investigaciones médicas han demostrado repetidamente los peligros que conlleva mantener un exceso de peso a largo plazo. Esto no solo aumenta el riesgo de padecer problemas cardiovasculares, sino también diabetes tipo 2, hipertensión, entre otras condiciones graves. Por lo tanto, la obesidad no solo puede acortar la esperanza de vida, sino que además afecta la salud física y emocional de las personas, limitando el bienestar general.

Comprendiendo la importancia de recuperar y mantener un peso saludable, en la Clínica de Adelgazamiento Cuerpo Libre se han dedicado desde 1997 a ayudar a cientos de personas a llevar a cabo un plan que les permita adelgazar armoniosa y saludablemente. Su método propio llamado Cuerpo Libre aborda la problemática del sobrepeso de manera integral y personalizada, a través de un enfoque profesional y no invasivo, según las necesidades individuales de cada paciente.

¿En qué consiste el Método Cuerpo Libre? Bajo el lema "Adelgazar con una sonrisa es posible", el Método Cuerpo Libre consiste en abordar el proceso en dos etapas bien definidas. En ellas se trabaja no solo la pérdida de peso, sino también la sostenibilidad de los resultados, evitando el efecto rebote. Lo que distingue a este método es el compromiso con la salud y la autoestima de quienes lo abordan. Para ello, se basa en planes de alimentación sin sacrificios y tratamientos naturales, progresivos y equilibrados con lo que cada individuo requiere.

La fase inicial consiste en el diagnóstico del paciente, a partir del cual se diseña un plan de tratamiento a medida. El objetivo es que la pérdida de volumen sea gradual, mientras se promueven hábitos saludables a largo plazo. Una vez alcanzado el peso deseado, se pasa a la segunda etapa del método, en la cual se busca reafirmar y estabilizar las áreas trabajadas mediante tecnología de vanguardia.

Durante todo el proceso que conlleva el Método Cuerpo Libre, el paciente contará con acompañamiento profesional y personalizado. De esta manera, se podrá lograr una apariencia revitalizada con la cual mejorar su autoestima, su bienestar y su calidad de vida.