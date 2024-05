El COACM recibe 94 propuestas aspirantes a los II Premios de Arquitectura y Urbanismo de CLM

En las ocho categorías que se van a valorar en los II Premios A&U de la región, que organiza y convoca el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este pasado martes, día 7 de mayo, se reunía el jurado, para decidir las propuestas finalistas en cada una de las categorías. El Premio COACM Distinción de honor a la trayectoria profesional se le va a otorgar al genial arquitecto Alberto Campo Baeza. Los Premios se van a entregar el próximo 6 de junio, en Cuenca Este pasado martes, día 7 de mayo, se reunía el Jurado de los II Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha que vuelve a convocar el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) para, tras las necesarias deliberaciones, decidir las propuestas finalistas en las ocho categorías que tiene este año el concurso.

Podían optar a estos premios las obras, trabajos y actuaciones arquitectónicas de edificación, urbanismo, interiores, exposiciones, publicaciones y otras acciones realizadas por arquitectos en el ámbito geográfico de Castilla La Mancha (salvo aquellos que se han presentado en la Categoría 4 Premio COACM Miguel Fisac) que hubieran sido finalizadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.

Finalizado el plazo de presentación de trabajos, se recibieron correctamente un total de 94 candidaturas, entre proyectos arquitectónicos y propuestas de otra naturaleza, correspondiendo a un total de 88 referencias, puesto que seis de ellas compiten en dos categorías. "Estamos tremendamente satisfechos con el interés que ha suscitado esta segunda edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta que este año no hay Premio COACM extraordinario -a diferencia de 2022-, por ser la primera edición y por recoger el periodo de casi una década en la que no hubo premios de Arquitectura en la región, el número de trabajos presentados es prácticamente el mismo. Nuestra sensación es que esta iniciativa se ha consolidado, en muy poco tiempo, como algo necesario para nuestra profesión en la región", señala Gema González-Badillo, vicedecana del COACM y responsable del equipo que está organizando los II Premios A&U de Castilla-La Mancha.

Así, en la presente edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla La Mancha organizada por el COACM, se establecieron ocho categorías:

Premio COACM de Arquitectura Obra nueva, vivienda, intervención en edificios existentes, arquitectura de interior. El jurado ha seleccionado 13 proyectos finalistas.

Premio COACM de Urbanismo y Paisaje Proyectos del espacio público, arquitecturas del paisaje. El jurado ha seleccionado a 4 finalistas.

Premio COACM Emergente Arquitecto de hasta 40 años, cumplidos en 2023. El jurado ha seleccionado a 9 finalistas.

Premio COACM Miguel Fisac Arquitecto colegiado en el COACM con obra fuera de Castilla-La Mancha. El jurado ha seleccionado 3 finalistas.

Premio COACM Difusión de la Arquitectura Contenidos de arquitectura y urbanismo que se den a conocer a la sociedad. El jurado ha seleccionado a 4 finalistas.

Premio COACM Permanencia Obras con 20 años o más de antigüedad en 2023 y que destaquen por su durabilidad, su correcto envejecimiento y su vigencia. El jurado ha seleccionado a 4 finalistas.

Premio COACM Diversificación Profesional Otras expresiones arquitectónicas y nuevas formas de ejercer la profesión. El jurado ha seleccionado a 5 finalistas.

Por último, el Premio COACM Distinción de honor a la trayectoria profesional se le va a otorgar al genial arquitecto Alberto Campo Baeza. Las categorías que cuentan con más proyectos o propuestas presentadas a concurso son la Categoría 1, correspondiente al Premio COACM de Arquitectura Obra Nueva, al que podían presentarse trabajos de obra nueva, vivienda, intervención en edificios existentes y arquitectura interior; y la Categoría 3, el Premio COACM Emergente, para arquitectos menores de 40 años.

Con respecto a la primera edición, los premios incluyen en esta segunda algunas novedades, como la inclusión entre los criterios de valoración de las obras a concurso de cuestiones como la perspectiva de género, o nuevas categorías, como la de 'Permanencia', para obras con 20 años o más de antigüedad, o la de 'Otras expresiones arquitectónicas', para recoger en ella, de manera integral, la actividad de arquitectos, cada vez más diversa, "una categoría esta última que ha sido excelentemente acogida por una profesión que, por naturaleza, tiene mucho de polifacética", añade la vicedecana.

El jurado calificador está compuesto por la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, como presidenta del jurado, Elena Guijarro; por dos arquitectos elegidos por la Junta de Gobierno: Manuel Urtiaga y Begoña Fernández-Shaw; por un arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura de la UCLM: Francisco Javier Bernalte; por un arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares: Enrique Castaño; por un arquitecto profesor de una Escuela de Arquitectura de fuera de la región: Ernesto Fenollosa; por un arquitecto representante designado por la Dirección General de Vivienda de la JCCM: Marta Iniesto; por un arquitecto representante designado por la Dirección General de Planeamiento Territorial y Urbanismo de la JCCM: María José Hernández; por un arquitecto representante designado por la Consejería de Bienestar Social: José Carlos Valero; por la vicedecana del COACM como comisaria de los Premios, actuando con voz y sin voto: Gema González-Badillo; y por el secretario del COACM, actuando con voz y sin voto, como secretaria del jurado: Concepción Ponce.

Se abre ahora el plazo para que los finalistas entreguen un panel impreso en formato DIN A1 en soporte rígido en la Sede del COACM situada en C/Santa Úrsula, 11, 2ª planta. 45002 Toledo, durante el periodo comprendido entre el 8 y el 24 de mayo.

El fallo definitivo del jurado se producirá el día 28 de mayo. "Es un tópico, pero no por ello es menos cierto: ha sido complicadísimo seleccionar a los finalistas. Y no quiero ni imaginar lo que va a ser decidir entre proyectos de tan altísima calidad. El conjunto es un magnífico ejemplo de la tremenda valía de la arquitectura de Castilla-La Mancha. Agradezco el enorme interés que está suscitando esta segunda edición de los Premios A&U del COACM. Y, por supuesto, el trabajo del equipo que, aprendiendo de lo sucedido en la primera edición, está incluso mejorando el magnífico precedente del año 2022". Señala Elena Guijarro, como portavoz del Jurado.

El objetivo de los Premios es el de reconocer públicamente la calidad de la producción arquitectónica y urbanística de la región, así como, la labor y el compromiso de los arquitectos dentro de la sociedad. Los premios, que vuelven a contar con la colaboración del Gobierno regional, mantienen su periodicidad bienal y se entregarán en Cuenca, el próximo 6 de junio.