​Un error grave y absurdo

La legalización del cánnabis en Alemania deja la imagen de cientos de personas celebrando el hito en la plaza de Brandemburgo de Berlín, pero la polémica decisión amenaza con tener hondas repercusiones no tan festivas, ni en Alemania ni en el resto de Europa, donde no faltan partidarios de seguir los mismos pasos. Los argumentos a favor de la legalización son conocidos: en dosis moderadas la droga no es mucho más dañina que el alcohol, que causa estragos sanitarios y sociales sin que la ciudadanía sea consciente. La pregunta es a quién beneficia la medida. Desde luego no a la juventud, sobre todo a la más vulnerable. Los efectos del cánnabis en la salud mental, además de la física, están documentados. Al tiempo que se gastan millones en programas contra el tabaquismo y el alcohol, arraigados en las costumbres europeas, carece de lógica facilitar el acceso a una nueva y más agresiva droga.