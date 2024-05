Una carta al director para vomitar

¿Si alguien que solo miente dice que está mintiendo, dice la verdad? Al señor Antonio Nadal Perla deberían de azotarle con un látigo con anzuelos en los extremos y arrancarla la piel a tiras por hacer apología de la mentira en la Carta al Director que el día 10 de mayo publicó Heraldo de Aragón. Se nota que es del PSOE pues extendiendo las mentiras quiere justificar a Pedro Sánchez. Pero aunque la basura se extienda, no por eso deja de ser basura. Ya lo dice aquel refrán:” “Come mierda, cien mil moscas no pueden estar equivocadas”. En su nauseabunda carta solo se desprende una verdad: que miente. Pues una persona que elogia, que justifica la mentira en una carta tan elaborada, es de suponer que está mintiendo. Hasta cierto punto puedo entender que D. Antonio diga lo que dice pues, si Pedro Sánchez le da de comer, es comprensible que defienda sus lentejas pues nadie muerde la mano que le da de comer.. Lo que me molesta de su repulsiva carta es que pueda confundir a los incautos que se dejen deslumbrar con las citas de filósofos. Terminaré esta carta con un cita de D. Jacinto Benavente:" La peor verdad sólo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños y al final, un disgusto grande.