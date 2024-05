Cómo la IA y la tecnología pueden afrontar los retos de la prevención y la sostenibilidad

Nalanda celebró su SMART HSE 2024 en el Gran Teatro Príncipe Pío Caixabank

Asistieron 450 profesionales de la seguridad y salud en el trabajo de las más importantes compañías que operan en España

En el encuentro se analizó cómo la Inteligencia Artificial puede ayudar a optimizar la seguridad y salud laboral en entornos más sostenibles

Nalanda Global ha celebrado en Madrid su evento SMART HSE, un encuentro en el que se reunieron 450 líderes en SST y compliance para analizar el impacto de la IA y otras tecnologías para alcanzar la excelencia en prevención y sostenibilidad.

SMART HSE reunió a los más destacados profesionales de la salud y la seguridad en el trabajo y contó entre sus ponentes con representantes de compañías de sectores tan diversos como construcción e infraestructuras, alimentación y distribución, turismo y entretenimiento, energía, consultoría, transporte y tecnología.

En la jornada se pudieron conocer ejemplos y políticas inspiradoras para hacer un mundo más seguro, saludable y sostenible. En la primera mesa redonda Silvia Bartra (Saba Group), Paula Garrigá (Cruz Roja Española), Ignacio Flores (Sanitas) e Isabel Sánchez (Enel Green Power) hablaron de cómo la IA y otras tecnologías están transformando la gestión de la seguridad y salud laboral.

Enrique Cenizo, responsable de soluciones de Generative de AI de Google, expuso en su ponencia lo que está al alcance y lo que está por venir: hasta dónde se puede llegar con la Inteligencia Artificial y cómo las organizaciones tienen que incorporar esta tecnología en el ecosistema empresarial.

Yolanda Gil, directora en nuevas iniciativas en IA y ciencia de datos de University Southern California abordó la integración de la Inteligencia Artificial en las diferentes esferas empresariales y cómo esta nueva tecnología está impregnando el futuro de la gestión en compañías de todos los sectores.

Por su parte Jaime Barrera, director de relaciones institucionales de Affor Health habló sobre la influencia de la Inteligencia Artificial en las interacciones humanas y cómo puede ayudar para comprender y procesar el complejo espectro de las emociones.

Vicente Aragó, CEO de Seitech, hizo una detallada exposición de las herramientas que hoy en día utilizan la IA para promover un entorno laboral más seguro y sostenible y optimizar las operaciones de campo industrializando los procesos a través del eFSO (enhanced Field Service Operations).

Alberto Mañas, Digital Transformation Manager de Acciona, descubrió cómo la IA no solo está remodelando las infraestructuras y sistemas, sino también redefiniendo el tejido de las interacciones y capacidades como sociedad.

Olga Gacio, Global OHS Manager de Microsoft explicó el uso de la IA aplicada a la gestión de la cadena de suministro y el cumplimiento normativo creando un sistema integral que redefine la precalificación de los subcontratistas: “la IA no solo previene riesgos, sino que los anticipa aprovechando la inteligencia colectiva en un entorno colaborativo para crear un entorno laboral más seguro y sostenible”.

Tras ella, intervino Carlo Alberto Berto, Director de HSE & Sustainability de Parques Reunidos (Parque Waener), quien retó al auditorio a mirar más allá de lo convencional para transformar las organizaciones instando a ser valientes para generar un cambio exponencial en la gestión de la salud y la seguridad basado en la sostenibilidad.

En el transcurso del acto Nalanda hizo entrega de los premios en los que se reconoció a Sorigué, por su ejemplo en Sostenibilidad; a Etosa, como Mejor Proyecto de Seguridad y Salud; a Acciona, por sus excelentes aportaciones en Innovación, a Dominion, como empresa con Mejores Prácticas y a Telefónica por su compromiso con la SyST 360º.

También se otorgó un reconocimiento especial por su Coordinación Eficiente a tres empresas: Alcampo, Ikea, Makro; y a título personal, a Jorge López.

Cerró el encuentro Juan Gil Rabadán, CEO de Nalanda, quien subrayó la importante evolución que está habiendo en innovación, especialmente con el uso de la Inteligencia Artificial: “ha sido una oportunidad interesantísima para conocer y compartir el conocimiento más avanzado e innovador de las organizaciones punteras en salud, seguridad laboral y sostenibilidad”.

Juan Gil también destacó un hito importante para Nalanda que se ha anunciado recientemente: la integración de la compañía en el grupo multinacional Once For All, líder europeo en soluciones de riesgo y cumplimiento de la cadena de suministro sostenible. Para el CEO de Nalanda “esta unión nos permitirá abordar una CAE efectiva para que todos los procesos de subcontratación de la comunidad sean inteligentes y estén interconectados, alineando la seguridad, salud y sostenibilidad con los intereses económicos de las empresas.”

Acerca de Nalanda Nalanda es una plataforma española de gestión de riesgos y cumplimiento de proveedores fundada en 2000. Utiliza un sofisticado software en la nube para ayudar a conectar a empresas y proveedores mediante una plataforma digital que permite el intercambio y la verificación de todo lo referente a la seguridad y la salud en el trabajo, la sostenibilidad, la homologación de proveedores, así como otra información comercial, además de proporcionar soluciones diseñadas para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre el acceso de los trabajadores, el tiempo de trabajo y la facturación electrónica. Nalanda opera en España, así como en varios países europeos y latinoamericanos. Para más información, se puede visitar su página web.