Cuenta con más de 60 proyectos hoteleros repartidos por todo el mundo

El prestigioso arquitecto Paolo Mauri desvelará las claves para desarrollar con éxito un proyecto contract en la Feria del Mueble Yecla

La masterclass, para la que quedan pocas plazas, se realizará en tres sesiones el 28, 29 y 30 de mayo, dentro de la programación de la 62ª edición de la FMY.

La Feria del Mueble Yecla (FMY) va a acoger, dentro la programación de su 62ª edición, la visita de uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo en el sector del contract, el italiano Paolo Mauri, que ofrecerá una masterclass sobre el desarrollo de este tipo de proyectos enfocados al sector hotelero.

Esta oportunidad única, para la que aún quedan plazas y que está dirigida especialmente al público profesional, se desarrollará en tres sesiones los días 28, 29 y 30 de mayo. Todas las personas interesadas en participar pueden inscribirse enviando un correo electrónico que encontrarán en la sección de contacto de feriayecla.com.

Paolo Mauri, con más de 60 proyectos hoteleros repartidos por todo el mundo, ha elegido para esta masterclass el título de ‘Cómo realizar con éxito un hotel. Retos y soluciones para el proyecto de interiorismo y equipamiento’. A lo largo de tres sesiones desvelará las claves del éxito de este tipo de proyectos.

La primera de las jornadas lleva por título '¿Quieres ganar un proyecto hotelero? Aprende a hacerlo paso a paso', y en ella el arquitecto italiano definirá lo que es un proyecto hotelero, dará las claves para identificar a los diferentes actores que intervienen en él, hablará de Interiorismo y equipamiento, de los puntos clave para ofertar con éxito un proyecto (planificación y escenarios de actuación), ilustrará las diferencias que hay entre un proyecto de cadena y uno particular, y hablará de los puntos clave para sacar el máximo partido a la entrevista y el briefing inicial.

En la segunda jornada explicará el método para presentar un proyecto hotelero con éxito, así como las claves para coordinar y gestionar equipos multidisciplinares: claves del brain storming creativo, materiales y forma de presentar, Interiorismo vs. Arquitectura e Ingeniería, Interiorismo vs. Project Management, y creatividad y funcionalidad, viabilidad de un proyecto y análisis de costes.

Finalmente, Paolo Mauri abordará en la tercera jornada cómo asegurar el éxito del proyecto con los recursos y las herramientas necesarias: liderazgo de equipos, cómo construir una red de proveedores y colaboradores profesionales de confianza, claves para la elección de los materiales y el equipamiento, gestión de un proyecto hotelero, los recursos y los cambios, y seguimiento del proyecto: licitaciones, ejecución, visitas de obras, las actas.

Paolo Mauri: gran sensibilidad estética con un gusto sobrio y elegante Paolo Mauri es un arquitecto italiano que vive y trabaja en Madrid desde el 1997. Empezó su andadura profesional estrechando enlaces con el mundo del diseño milanés, adquiriendo una gran experiencia en el ámbito del equipamiento de lujo que, junto a su gran sensibilidad por la estética, un gusto y estilo sobrio y elegante, típico de la cultura académica en la cual se ha formado, le permitió desembarcar en la capital de España con un amplio bagaje profesional, enfocado en el interiorismo y el equipamiento de alto nivel.

Después de una experiencia enriquecedora en una multinacional inglesa relacionada con el diseño de oficinas de grandes multinacionales (DEGW 1997-1998), Paolo Mauri entró “por la puerta principal” en el mundo hotelero, fichando por Meliá Hotels International y paralelamente CRH, empresa de referencia en proyectos hoteleros de aquella época (1999).

Su primer proyecto hotelero fue el primer hotel en propiedad de la cadena Meliá en Europa, el hotel Meliá Milán (4*-288 habitaciones, 1999-2001). A partir de ese momento su profesión se ha desarrollado en Madrid, desempeñado su carrera profesional en el mundo de los hoteles, a contacto con las grandes cadenas y grupos empresariales hoteleros, fondos de inversión internacionales, actuando en proyectos en casi todos los continentes (Europa, Oriente Medio, América Latina).

Si se está interesado en asistir, hay que entrar en la web feriayecla.com y contactar con ellos.