Nuevos horizontes para Robles Restaurantes

Desde Grupo Robles Restaurantes quieren dirigirse a sus clientes con un anuncio importante Desde Grupo Robles Restaurantes, quieren dirigirse a sus clientes con un anuncio importante que marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la empresa. Tras una profunda reflexión y consideración, han tomado la decisión de no continuar la colaboración con el Festival Icónica de Sevilla a partir de este año 2024.

Esta no ha sido una decisión fácil. Durante los años de colaboración con el Festival Icónica, Robles ha compartido momentos inolvidables que han contribuido significativamente al Grupo, especialmente durante la celebración anual de este destacado evento. No obstante, desde Robles creen firmemente en la evolución y el crecimiento constante de su marca, y es con este espíritu de renovación y búsqueda de nuevas oportunidades con el que han decidido dar este paso.

Desde el Grupo Robles quieren aclarar que esta resolución no refleja una evaluación negativa del Festival Icónica ni de los momentos compartidos; al contrario, valoran y respetan profundamente el trabajo realizado conjuntamente y los logros alcanzados. Consideran que es el momento adecuado para explorar nuevas vías y estrategias que les permitan seguir creciendo y enriqueciendo la experiencia de sus clientes.

El Grupo Robles aprovecha esta oportunidad para agradecer sobremanera al Festival Icónica y a todos los que han sido parte de este camino por la confianza depositada y el compromiso intachable a lo largo de los años. Para la empresa ha sido un verdadero honor contribuir al éxito de uno de los eventos más emblemáticos de Sevilla, y llevarán con ellos los recuerdos y aprendizajes de esta experiencia.

Grupo Robles Restaurantes se compromete a seguir ofreciendo experiencias gastronómicas excepcionales y a buscar constantemente formas innovadoras de satisfacer a sus clientes. Se declaran emocionados por el futuro y por las nuevas oportunidades que les esperan. Robles Grupo agradece a sus clientes su comprensión y apoyo continuo.