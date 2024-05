DocuCount by Tradutema revoluciona el recuento de palabras en documentos con su nueva tecnología de inteligencia artificial

DocuCount by Tradutema, una innovadora herramienta digital impulsada por inteligencia artificial, revoluciona el mercado de la traducción al ofrecer un conteo de palabras preciso y rápido en una variedad de formatos de documento. Con su capacidad para contar palabras incluso en textos manuscritos, esta solución única de fácil acceso y uso gratuito, se posiciona como un recurso indispensable para profesionales como los traductores jurados, permitiéndoles ahorrar tiempo valioso y aumentar su eficiencia DocuCount by Tradutema es una innovadora herramienta que ofrece una solución práctica y precisa para el conteo de palabras en documentos. Con la capacidad de procesar una amplia gama de formatos de documentos como PDF editables y no editables, jpg, png, gif, bmp, txt, doc, docx..., puede ser de ayuda a un gran número de profesionales que requieren contar palabras de manera precisa y rápida sin importar la cantidad de documentos a procesar.



La característica única de DocuCount radica en su utilización de la inteligencia artificial para contar directamente el número de palabras en los documentos en lugar de recurrir a la tecnología OCR de conversión de imagen a texto, como lo hacen la mayoría de las herramientas similares en el mercado. Esto permite un conteo mucho más rápido, además de proporcionar la capacidad de contar palabras manuscritas, una ventaja competitiva única en el mercado.

Es particularmente útil para profesionales como los traductores jurados que suelen pasar mucho tiempo contando palabras en documentos para poder realizar presupuestos. La ventaja de esta herramienta es que les permite ahorrar tiempo significativo en esta tarea.

A pesar de que se podría pensar que el procesamiento de escritura a mano puede generar inexactitudes, DocuCount garantiza una precisión máxima en el recuento de palabras, ya que la inteligencia artificial utiliza el espaciado entre palabras para realizar el cálculo. Es importante destacar que la legibilidad de la escritura a mano no supone una limitación para esta herramienta.



Un factor relevante a destacar es la facilidad de uso de DocuCount. No requiere de integraciones complejas con otras plataformas. Los usuarios solo necesitan ir a la página web oficial de la herramienta de conteo, cargar los documentos, y en cuestión de segundos, obtienen el resultado detallado. Además, ofrece un botón para copiar y pegar los resultados al portapapeles, lo que representa una facilidad adicional para los traductores en la elaboración de presupuestos para sus clientes.

Hasta ahora, no hay planes de ofrecer una versión de prueba o demostración, simplemente porque la herramienta es completamente gratuita y sin límites para todos los usuarios. Esto significa que cualquiera puede probar su innovador sistema de conteo de palabras y experimentar los beneficios de ahorro de tiempo y precisión que ofrece.

DocuCount es una herramienta de Traducciones Juradas Tradutema.