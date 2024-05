La nueva moda, suscripción de café de especialidad a casa

Suscribirse está de moda y no solo porque para las empresas sea un modelo sostenible y rentable, sino porque los consumidores se benefician de sus descuentos y facilidades. Está muy bien Netflix, HBO y las 7 plataformas que se pagan al mes, pero y ¿qué pasa con el café? ¿Por qué a algo que se consume a diario se le da tan poco cariño?

Uno de los mayores desafíos para los amantes del café es mantener un suministro constante de granos de café de alta calidad y que sea cómodo de pedir. Las suscripciones de café de especialidad a casa lleva años estando de moda en países del norte de Europa y ahora tiene cada vez más acogida en España, pero aún queda mucho por hacer.

Estos son algunos de los problemas que solucionan las suscripciones del café.

Al entregar regularmente, el café siempre tiene una fecha de tueste cercana, la calidad del café siempre está regulada por un catador experto.

No hay que entrar a comprar a la web cada vez que se quiere café o bajar al supermercado a comprar café de baja calidad.

Hay un 30 % de descuento y envío gratis sobre el precio final.

Se pueden probar nuevos cafés y aprender sobre la preparación y el mundo tan apasionante que tiene el café de especialidad, desde descubrir granos más frutales como los africanos hasta los más terrosos de Colombia.

Se puede llegar a invitar a catas de café para probar diferentes el mismo día.

Los chicos de Nica café le han dado una vuelta a este modelo, ofreciendo un paso a paso para preparar el mejor café posible dependiendo de la máquina. Cuentan con 4,9 estrellas sobre 5 en valoración y es que es una de las mejores opciones de suscripción a buen precio.

Javi, uno de sus fundadores, explica que en España no se toma buen café porque hay tres problemas:

La costumbre al café mal tostado, incluso torrefacto (que viene de la época de Guerra Civil).

La introducción de las cápsulas con un marketing muy agresivo regalando máquinas y haciendo mucha publicidad.

La falta de conocimiento sobre este producto.

"Ojalá todo el mundo pudiera probar al menos una vez un café bien tostado y viera la gran diferencia con un tueste oscuro mal hecho. Es como si todo el mundo consumiera siempre un vino de tetra brik. Nosotros venimos a llevar a las casas de las personas un café de calidad a buen precio".

En resumen, para los cafeteros, puede que les merezca la pena suscribirse a un café de especialidad, descubrir una nueva pasión: la de probar nuevos orígenes y sacarle a cada café su punto mágico. Además, si nos les gusta, pueden darse de baja con un clic.