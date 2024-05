Las formaciones profesionales en TafadMadrid abren su plazo de matriculación

El universo deportivo ofrece numerosas oportunidades profesionales. Desde entrenadores y fisioterapeutas hasta nutricionistas y gestores deportivos, existe una gran variedad de trabajos que permiten desarrollar una carrera gratificante en este sector. El deporte no solo es una pasión para muchos, sino también un motor de crecimiento económico y social. En los últimos años, el sector deportivo ha experimentado un crecimiento exponencial, generando miles de nuevos empleos cada año. Trabajar en el deporte no solo te permite compartir tu pasión con otros, sino también disfrutar de un estilo de vida saludable y activo

En ese panorama, quienes planean realizar una Formación Profesional en deportes tienen la posibilidad no solo de abrir puertas laborales en un mercado competitivo, sino también de acceder a conocimientos especializados y desarrollar habilidades prácticas. Dentro de este contexto, TafadMadrid anuncia que ha abierto el plazo de matriculación para acceder a sus múltiples formaciones profesionales para el curso escolar 2024-2025. Este centro oficial de formación profesional deportiva destaca como uno de los más becados de la comunidad madrileña. Además, ofrece más de 30 certificaciones gratuitas para todos los estudiantes que optan por cursar una formación profesional con el centro avaladas por la Federación Española de Fitness, Wellness y Salud.

Matrícula abierta para la formación profesional deportiva TafadMadrid es el único centro educativo especializado en FP Deporte que ayuda sus estudiantes a conseguir una titulación oficial permitiéndoles especializarse en el ámbito que más les apasiona y abrir las puertas a un futuro profesional exitoso, al igual que acceder a la universidad, sumar puntos para oposiciones o participar en una bolsa de empleo propia. En ese sentido, la institución informa que está abierto el periodo de matriculación para sus diversas formaciones profesionales.

La oferta académica (presencial y a distancia) abarca la formación presencial de Grado Medio de Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural (TECO), donde el alumno aprende conocimientos sobre turismo ecuestre, itinerarios en bicicleta, trekking y guía de media montaña entre otras muchas actividades al aire libre. También contempla el TSEAS presencial y a distancia (Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva), con titulación de Grado Superior, donde el estudiante se instruye sobre cómo enseñar y dinamizar actividades físicas, lúdicas, recreativas y de acondicionamiento físico, en equipo o individuales.

Asimismo, TafadMadrid incluye un plan de estudios para Técnico en Acondicionamiento Físico (TSAF-TAFAD) en modalidad presencial y a distancia, con conceptos relevantes como evaluación de capacidades físicas, desarrollo de entrenamiento funcional, con pesas rusas y por objetivos fitness, calistenia, workout, etc. Además, están disponibles los cursos de técnico deportivo en fútbol, salvamento, hípica y el curso de monitor de ocio y tiempo libre.

Por otro lado, dispone de un FP a distancia en Dietética especializado en la Nutrición Deportiva una disciplina cada vez más demandada por deportistas de todos los niveles, tanto profesionales como aficionados.

Posibilidad de gestionar becas Además de una metodología de formación práctica con conocimientos vanguardistas, TafadMadrid también destaca como uno de los centros más becados de la Comunidad de Madrid. Mediante sus especialistas, los estudiantes pueden solicitar las becas MEC, CAM y de Segunda Oportunidad para los ciclos formativos (TECO, TSEAS y TSAF) de grado medio, superior presencial y a distancia.