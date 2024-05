Climatización con aerotermia para la sustitución de equipos de gas o gasoil

Uno de los temas más necesarios a tratar en los hogares españoles es la necesidad de sustituir los equipos de gas o gasoil por sistemas de aerotermia, puesto que así lo exige la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea. Esta establece regulaciones dirigidas a conseguir un ahorro de 11,7 % de la energía final y primaria para 2030. En consecuencia, de manera progresiva se deben reemplazar las tradicionales calderas por métodos de climatización más sostenibles.

Al respecto, la opción más recomendada es la aerotermia, que no solo es ecoamigable, sino que ofrece otras ventajas como un significativo ahorro económico para los ciudadanos al no depender de combustibles. En ese sentido, una de las empresas especializadas en sustituir calderas de gas o gasoil por equipos de aerotermia es Acierta, que cuenta con ofertas diseñadas para viviendas de hasta 120 m², al igual que para inmuebles de entre 120 m² y 200 m². Además, la compañía ofrece planes personalizados para aquellos clientes con propiedades de mayor tamaño y necesidades particulares.

Climatización por aerotermia La razón por la que la aerotermia es considerada como uno de los sistemas de climatización más eficiente es porque aprovecha la energía contenida en el aire para obtener agua caliente y calefacción, sin recurrir a ningún combustible como el gas y el gasoil. En otras palabras, el mecanismo de las bombas de calor consiste en tomar la energía térmica presente en el ambiente de manera natural y gratuita.

Posteriormente, esta energía es transformada con fines utilitarios para el hogar, permitiendo abastecer los sistemas de calefacción, piso radiante y agua caliente sanitaria. Además, una ventaja adicional es que los equipos aerotérmicos no solo sirven para calentar la vivienda, sino también para enfriarla o refrescarla en los meses de verano, lo que evita la necesidad de instalar un aire acondicionado.

Equipos que permiten aprovechar las instalaciones previas Existen otras ventajas asociadas a los sistemas de aerotermia, como su facilidad de instalación. Cabe destacar que hay dos tipos de sistemas como el aire-aire, que utiliza la energía del aire exterior y la transfiere directamente al interior de la vivienda. El otro tipo es el aire-agua, que en lugar de transferir la energía al espacio, la dirige a un circuito de agua. Este último modelo es ideal para muchos hogares españoles porque es perfecto para sustituir la caldera de gas o gasoil, pero al mismo tiempo aprovechar los radiadores que ya están instalados.

Otro de los beneficios de la aerotermia es que no requiere tanto mantenimiento como las calderas y se evitan los gastos en asociados al abastecimiento de combustible. Además, estos sistemas se adaptan a cualquier espacio, lo que los vuelve ideales para pisos y no solo viviendas unifamilaires. Para finalizar, es fundamental evaluar las condiciones y necesidades específicas de la vivienda antes de instalar equipos de aerotermia, por lo que es recomendable solicitar el asesoramiento de especialistas como Acierta.