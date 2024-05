Aprender el arte de las técnicas de respiración con el curso Mind Full of Life de Sentirme Mejor

La respiración acompaña al ser humano desde el primero hasta el último minuto de su existencia. Ahora bien, mejorar la calidad de este impulso es un objetivo que puede ser alcanzado con lo que se conoce como breathwork.

Con respecto a esto, existen distintas técnicas de respiración que favorecen la conciencia y el control sobre este proceso. Esto puede tener fines terapéuticos, de autodescubrimiento o para mejorar el bienestar. Desde Madrid, la empresa Sentirme Mejor ofrece el curso online de breathwork Mind Full of Life para aprender patrones generadores de efectos positivos notables en la salud física y emocional. Esta formación está disponible tanto para personal de empresas como para particulares.

Gestionar el estrés y otros beneficios del curso que ofrece Sentirme Mejor En este caso, las técnicas de respiración son impartidas por un equipo de especialistas liderados por Alex Hick, experto en gestión de estrés, mindfulness y respiración, cuya experiencia profesional en marketing, finanzas y ventas fue el inicio de un camino para aprender a manejarse con serenidad en ambientes de alta exigencia.

Con el curso de breathwork, los participantes acceden a conocimiento sobre cómo aplicar diferentes técnicas de respiración consciente, diseñadas para diversos propósitos. Entre otros objetivos, se busca reducir el estrés, mejorar la claridad mental, liberar emociones reprimidas, reforzar el sistema inmunológico, aumentar la energía, aliviar dolores, mejorar la calidad del sueño, desarrollar el autocuidado y promover la relajación. Por lo general, la aplicación de este método se realiza bajo la supervisión de un facilitador o terapeuta.

La práctica de trabajos de respiración está recomendada para quienes padecen estrés agudo o crónico, ansiedad o depresión. Además, las técnicas de respiración logran aumentar el rendimiento de deportistas y también el desempeño de cantantes, bailarines y actores. Tales beneficios pueden ser aprovechados por ejecutivos o emprendedores del mundo empresarial que buscan optimizar la gestión de emociones.

Diversas modalidades de respiración Gracias al curso Mind Full of Life es posible conocer diversas técnicas de respiración, que se diferencian en función de su objetivo. También se combinan con nociones de mindfulness y gestión del estrés. Algunas de ellas son relajantes y sirven para equilibrar el sistema nervioso. Otras son técnicas de apnea como el pranayama. También hay otras alternativas que se denominan “activantes” y somáticas. Estas últimas contribuyen a liberar emociones no procesadas y traumas acumulados en el cuerpo.

Aunque coinciden en múltiples beneficios, como por ejemplo la reducción de estrés, el breathwork se diferencia de la meditación porque se encarga de forzar patrones respiratorios, controlando los tiempos de las fases de inspiración, retención y expiración.

Para obtener más información sobre estos conceptos es posible acceder a la página web de Sertirme Mejor, donde también se puede llevar a cabo el registro gratuito para realizar el curso de técnicas de respiración Mind Full of Life. Este programa 100% online ofrece un mínimo de tres clases semanales en directo y otras en diferido, con ejercicios en audio para que los participantes avancen a su ritmo.