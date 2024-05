Una verdadera experiencia napolitana en el centro de Barcelona en Spaccanapoli Da Daniele

Spaccanapoli Da Daniele se ha convertido en el restaurante napolitano más famoso de Barcelona y es el punto de encuentro de las personalidades del espectáculo. Este fenómeno se debe, principalmente, a su oferta gastronómica centrada en la verdadera comida de la región italiana de Nápoles.

El dueño de este local es Daniele, un chef con una vasta experiencia en la gastronomía y que ha formado parte de varios restaurantes. Explica que esta iniciativa surgió al darse cuenta de que en Barcelona no existía una auténtica oferta de gastronomía napolitana para los amantes de esta comida.

Una carta especial y única de sabores napolitanos La ya prestigiosa carta de Spaccanapoli Da Daniele está organizada en 4 grandes grupos de recetas pensadas para todos los gustos. Estos son: Antipasti, carnes y pescados, pizzas y pastas. Entre los antipasti destacan platos como el Crocchè, el baccalà fritto o el Fiori di zucca. Este último es la flor de calabacín rellena de queso de ricota, mozzarella ahumado y frito en tempura.

Son maestros en la verdadera pizza napolitana. Los comensales pueden elegir sabores como Margherita, Diavola, Quattro Formaggi, Prosciutto e funghi, Napoletana y Della Casa. Dos especialidades exclusivas de la casa son Pizza Fritta y la muy solicitada Pizza Maradona, en honor al eterno héroe argentino del Nápoles. De las pastas destacan el Spaghetti alla nerano, la Linguina gamberi e pistacchio y el Scialatielli allo scarpariello.

Entre los platos donde las carnes y los pescados son protagonistas se pueden mencionar el Filetto ai ferri o el Baccalà in cassuola. También ofrecen el Polipetti alla Luciana y el Entrecot en dos versiones: Alla milanese o ai ferri. En todos prima un balance preciso de ingredientes autóctonos de Nápoles, proveniente de tradiciones ancestrales de esta región.

El secreto detrás de Spaccanapoli Da Daniele Desde el inicio, el objetivo de Spaccanapoli Da Daniele ha sido ofrecer una verdadera experiencia gastronómica napolitana y no una recreación de la misma. Como primera medida organizó un equipo de trabajo conformado por personas nacidas en Italia. Con ellos se propuso crear un pequeño ambiente de ese país en Barcelona que fuera más allá de las comidas.

La misma visión se aplicaría en el caso de las recetas y sus ingredientes, las cuales se traerían directa y únicamente de Nápoles. El hecho de haber nacido allí, le proporcionó a Daniele el criterio necesario para determinar qué platos conformarían su carta. Todos están disponibles en el restaurante, para recoger y llevar o por delivery.

No menos importante es la ubicación de su local. Situado en el número 6 de Rec Comtal, se encuentra a unos pocos metros del mundialmente famoso Arco del Triunfo en Barcelona. Se trata un sitio accesible al que es muy sencillo llegar desde cualquier lugar de la capital catalana. Todos estos elementos han contribuido para convertir a Spaccanapoli Da Daniele en un restaurante napolitano de referencia en Barcelona.