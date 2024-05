La integración de IA en la visualización de datos empresariales de DigDash gana el prestigioso concurso de innovación i-Nov

El proyecto Data Enlightenment persigue el objetivo de aprovechar los datos abiertos gracias a la Inteligencia Artificial aplicada al Business Intelligence DigDash, proveedor francés de soluciones de explotación y visualización de datos, ha anunciado que ha sido seleccionado por BPIFrance, banco de inversión público francés, como parte de los concursos de Innovación Estatal i-Nov, para financiar el desarrollo de una interfaz conversacional impulsada por Inteligencia Artificial (IA) dentro de su solución de Business Intelligence (BI). Esta nueva función permitirá a los usuarios de DigDash realizar consultas en lenguaje natural para generar cuadros de mando y aprovechar los datos abiertos, sin necesidad de conocimientos técnicos.

La IA generativa al servicio del BI

La IA es una de las fuerzas transformadoras clave en el panorama del BI en 2024. En particular, se espera que la IA generativa cambie profundamente la forma en que las organizaciones interactúan con sus datos, de modo que se conviertan en un recurso real para todos los empleados, incluso los menos experimentados.

El proyecto Data Enlightenment se sustenta en la voluntad de DigDash de democratizar y hacer accesible a todos el uso del BI. Así, la plataforma se dotará de una nueva función que permitirá generar cuadros de mando a partir de una interfaz conversacional impulsada por IA generativa, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Facilitar el acceso a los datos

Conectada directamente a las fuentes de datos de la empresa, la IA de DigDash reconocerá automáticamente los datos afectados por las consultas de los usuarios, pero también podrá conectarse a datos abiertos, cualitativos y actualizados, para cruzarlos con los datos existentes en la empresa.

Al abrir su IA a los datos abiertos, DigDash amplía sus capacidades de análisis para mejorar la pertinencia de las respuestas y proponer nuevas líneas de pensamiento. Además, facilita el acceso a conjuntos de datos puestos a disposición gratuitamente por servicios públicos, institutos de investigación, universidades y empresas de todo el mundo, que actualmente están limitados a un reducido público de expertos.

"Durante mucho tiempo, las herramientas de inteligencia empresarial se han enfrentado a un importante problema de accesibilidad para los usuarios no expertos. El ‘BI generativo’ proporciona información personalizada a cada usuario, en un proceso que es a la vez predictivo y proactivo. Gracias a la plataforma conversacional de DigDash, se permite a los usuarios no solo hacer preguntas en lenguaje natural, sino sobre todo conectar datos disponibles internamente con datos abiertos, y obtener así la respuesta más relevante posible, directamente accionable para la toma de decisiones. Así, cada empresa podrá sacar el máximo partido de sus datos para responder a sus propios retos y objetivos", afirma Antoine Buat, CEO de DigDash.

Un proyecto financiado por el plan France 2030

Los concursos de innovación i-Nov forman parte del plan estatal de transformación tecnológica e industrial France 2030, gestionado por Bpifrance y en colaboración con ADEME. Apoyan proyectos de innovación con un potencial particularmente fuerte para la economía francesa en sectores clave para la independencia y la sostenibilidad económica. La 11ª edición recibió 149 candidaturas y ha premiado 42 proyectos ganadores en torno a 4 temáticas principales: digital; salud; transporte, movilidad, ciudades y edificios sostenibles; y energía, recursos y entornos naturales.