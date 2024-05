Schneider Electric colabora con la Fundación WageIndicator para promover salarios dignos

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, avanza en su compromiso con el salario digno a través de una colaboración de tres años con la Fundación WageIndicator El salario digno es la remuneración mínima para que los trabajadores puedan cubrir las necesidades básicas de su familia y permitirse un nivel de vida adecuado, más allá del salario mínimo. Schneider Electric apoya a la Fundación WageIndicator, que publicó la primera base de datos pública de referencia el 1 de mayo. Esta base pone a disposición de todo el mundo los datos sobre el salario digno en 165 países. Proporcionará información sobre las prácticas salariales en todo el mundo y permitirá a miles de empresas, entre ellas Schneider Electric y sus proveedores, tomar decisiones informadas para la consecución de salarios dignos.

"En un mundo en el que se estima que uno de cada tres (o mil millones) trabajadores gana menos de lo necesario para permitirse un nivel de vida decente, ganar un salario digno debería ser un derecho humano básico", afirma Gilles Vermot Desroches, Senior Vice President, Corporate Citizenship and Institutional Affairs, en Schneider Electric. "Como empresa que opera en más de 100 países, manifestamos nuestro compromiso al participar en la misión de la Fundación WageIndicator de hacer accesible la información sobre el salario digno a todos los asalariados."

Desde 2021, Schneider Electric es patrono de la iniciativa Trabajo Decente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y está comprometida con los objetivos de la iniciativa UNGC Forward Faster. La empresa garantiza que el 100% de sus empleados reciban un salario digno como mínimo. En reconocimiento a estos esfuerzos, fue certificada por la Fair Wage Network por segundo año consecutivo en abril de 2024. Además, la Política de Derechos Humanos y la Declaración de Confianza de Schneider Electric refuerzan su dedicación a la creación de una sociedad más justa.

El compromiso de Schneider Electric con el salario digno no se refleja solo en las políticas internas, sino también en sus alianzas externas. La empresa ha exigido que todos sus proveedores estratégicos garanticen un trabajo digno a sus empleados para 2025 (incluido el compromiso de integrar salarios dignos en sus políticas), como parte de su Sustainability Impact Program (SSI nº 6). En términos más generales, Schneider Electric pide a todas las organizaciones que trabajan en este tema tan fundamental, que sigan colaborando para facilitar el acceso a datos sólidos, con metodologías claras y sistemas adaptados.

