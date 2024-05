Grupo GPD, la central de compras especialista en perfumería, droguería y cosmética

Sectores como el de la perfumería, la cosmética, la droguería y la parafarmacia desempeñan un papel crucial en la sociedad actual. La razón es que estos no solo satisfacen las necesidades de higiene y cuidado personal de los consumidores, sino que también impulsan la economía global. En España, el Grupo GPD, que es una central de compras con más de 40 años de trayectoria, se ha convertido en un punto de encuentro entre socios y proveedores de las mencionadas industrias, donde el eje principal es fomentar la participación y la cooperación y aportar valor y crecimiento a todos los asociados.

Detalles acerca de la central de compras Grupo GPD El conglomerado de la central de compras Grupo GPD abarca proveedores, distribuidores y retailers. Concretamente especialistas en perfumería y cosmética moderna, profesionales que trabajan en el área de parafarmacia y droguería, líderes del canal PDM, entre otros.

Uno de los grandes objetivos de esta empresa es hacer negociaciones importantes para que sus socios obtengan buenas condiciones de compra, las cuales son primordiales para la rentabilidad en sus negocios y para asegurar el crecimiento en estos mercados tan complejos y competitivos.

A esta central de compras pertenecen 15 afiliados de los más significativos del sector. Además, actualmente la misma está colaborando activamente con más de 500 proveedores. A su vez, cuenta con más de 1.000 puntos de venta distribuidos por todo el territorio español.

Desde este lugar se trabaja en la transformación digital y tecnológica para la satisfacción e inmediatez omnicanal de los consumidores y en las acciones publi-promocionales, donde el enfoque es atraer clientes masivamente para posteriormente fidelizarlos

Grupo GPD también organiza convenciones todos los años en las cuales se intercambian conocimientos y experiencias y planifica encuentros técnicos para conocer las novedades de la industria. Asimismo, está presente en diversos eventos donde pueda haber intereses para sus miembros.

Paralelamente, ha desarrollado una división de parafarmacia, desplegada en los puntos de venta, donde el norte es lograr un acercamiento con los consumidores que demandan consejos personalizados sobre algún producto antes de adquirirlo.

GPD PRESTIGE y su división especializada en perfumería y cosmética de alta gama La central de compras no solo cuenta con una división de parafarmacia, sino con una especializada en perfumería y cosmética selectiva y de lujo. En esta, entre otras cosas, se gestionan relaciones con partners de otros sectores de lujo, ya sea de salud y belleza, ocio, moda y otros. A la par, se brinda información de paneles de datos de sell out. La división también se mantiene atenta a las nuevas tendencias de consumo como por ejemplo la bio, la ecofriendly, la on the go y el movimiento me too, por solo mencionar algunas.

En conclusión, para quienes trabajan en el área de droguería, cosmética y perfumería puede resultar una decisión inteligente pertenecer a Grupo GPD por todos los beneficios que este lugar ofrece.