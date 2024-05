Consejos para vender casa que solo saben los expertos, de la mano de Inmoversión

El 29 % de las viviendas en España tardan en venderse entre tres meses y un año. Sin embargo, el 21 % se vende en unos 90 días y el 20 % en solo una semana. La clave en esta diferencia es la gestión de venta que incluye desde la elección del precio, la promoción de la propiedad y un conocimiento profundo del mercado. Inmoversión se convirtió en la inmobiliaria sin comisión líder en Madrid, con base en su gestión especializada en las operaciones del sector. A continuación los especialistas de la inmobiliaria dan sus claves para vender casa y no abrumarse en el intento.

Cómo es una gestión de venta exitosa El primer paso clave en la venta es el precio de la vivienda. ¿Cuánto vale una casa? Un precio adecuado hará que se venda más rápido. Para definir este factor central, es necesario tener en cuenta una serie de criterios que van desde la ubicación del inmueble, pasando por la antigüedad e incluyendo su calidad y prestaciones. El análisis debe ser despojado de las emociones y debe ser realizado por un equipo profesional que cuente con criterios técnicos.

Lo siguiente a tener en cuenta es la situación del mercado. Es importante conocer el rango de precios que existe para propiedades con similares características a las que se desea tasar. Para eso no solo basta recorrer fotos en internet, sino contar con información de primera mano de agentes del mercado que operan habitualmente en el territorio.

Como cualquier otro producto, la vivienda necesita una planificación de su estrategia de marketing y en ese marco, una comunicación eficaz que permita promocionar la vivienda y llegar al potencial comprador. Para eso es necesario contar con una inmobiliaria con un trabajo de marketing digital que posicione el inmueble en los sitios más visitados por los usuarios y complemente su comunicación con redes sociales y todas las herramientas de la comunicación digital.

Visitas, documentos y habilidades de negociación A eso se debe sumar una organización de las visitas. Para vender una casa cuanto antes, se deben organizar las visitas en tantos horarios como sea posible, incluso recibir a los compradores los fines de semana, a primera hora de la mañana o incluso cuando empieza a anochecer. Es aconsejable enseñar la vivienda con luz natural, la mayoría de los compradores necesita coordinar las visitas en las horas que no están trabajando.

Asimismo, es necesario tener todos los documentos necesarios para poder completar la operación. Reunir los documentos con tiempo es importante para vender rápido. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos llega a estar vencido o está en manos de un administrador, el trámite puede tardar días, semanas o incluso meses, lo que podría hacer esperar la venta.

Finalmente, en toda transacción comercial es necesario tener habilidades para la negociación. El precio final de venta siempre será entre un 10 % y 20 % más bajo que el publicado. Por eso es necesario llevar adelante este negocio sin emociones que puedan complicar la venta, que en definitiva es el objetivo final de todo el proceso.

Por todas estas razones, es más que necesario contar con un equipo de expertos que puedan realizar la gestión de venta del inmueble. Inmoversión cuenta con la expertise para que ese proceso sea exitoso sin cobrar comisión por venta y tampoco al comprador.