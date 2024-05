Sweet Victory: el nuevo torneo de esports de Dulcesol

El Circuito Tormenta y Dulcesol han creado una competición online de League of Legends y VALORANT que se jugará desde el 17 hasta el 26 de mayo La temporada 2023/24 del Circuito Tormenta vuelve a poner a disposición de sus jugadores una nueva competición de League of Legends y VALORANT. En formato Premium Cup, Sweet Victory será la nueva parada del Split actual, que llega de la mano de Dulcesol.

Los jugadores podrán ganar premios y puntos para el ránking general a través de estos dos torneos que se disputarán únicamente en modalidad online: entre el 17 y el 26 de mayo. El Circuito Tormenta continúa su recorrido en la temporada 2023/24, en la que cuenta con el apoyo de marcas como Intel, MediaMarkt, OMEN, Samsung SSD, Dulcesol y CLIX PRO.

Las fechas de los torneos

La parada de Sweet Victory, tanto en League of Legends como en VALORANT, se celebrará en las siguientes fechas:

17 y 18 de mayo : se llevarán a cabo dos clasificatorios de cada juego, uno cada día, para conocer a los mejores equipos que pasarán a la siguiente fase.

: se llevarán a cabo dos clasificatorios de cada juego, uno cada día, para conocer a los mejores equipos que pasarán a la siguiente fase. 19 de mayo : los ocho equipos clasificados de cada juego disputarán los cuartos y las semifinales.

: los ocho equipos clasificados de cada juego disputarán los cuartos y las semifinales. 25 de mayo : se disputará la Gran Final de League of Legends.

: se disputará la Gran Final de League of Legends. 26 de mayo: los mejores combinados se enfrentarán en la Gran Final de VALORANT. Las finales de ambos juegos serán retransmitidas en el canal oficial de Twitch del Circuito Tormenta (twitch.tv/circuitotormenta).

Todos los participantes tendrán la oportunidad de conseguir puntos para el ranking general del Circuito Tormenta. Además, los finalistas de ambos juegos se repartirán un prize pool de 1.500 euros (750 en cada juego): el campeón obtendrá 500 euros y el subcampeón 250 euros.

Más información sobre los torneos y las inscripciones a Sweet Victory a través de este enlace.