Acountax Asesoría Jurídica; 5 pasos para tramitar una herencia

El proceso de tramitar una herencia puede presentar una serie de desafíos legales y administrativos que requieren atención especializada. En Acountax, reconocen la complejidad inherente a este proceso y comprenden la importancia de brindar un acompañamiento profesional adecuado. Es por ello que han desarrollado servicios especializados que ofrecen orientación jurídica experta y soluciones personalizadas para cada cliente, adaptadas a sus necesidades específicas.

En Acountax se comprometen a brindar un servicio integral y personalizado que simplifique y agilice el proceso de tramitación de herencias. Se puede contactar hoy mismo para obtener la asesoría jurídica experta y las soluciones adaptadas a tus necesidades individuales.

¿Es conveniente otorgar testamento? El ordenamiento jurídico no obliga a que las personas otorguen testamento de manera necesaria; no obstante, desde Acountax siempre se recomienda su otorgamiento. Esta simple actuación será beneficiosa por dos simples motivos: en primer lugar, supondrá eliminar muchos trámites administrativos intermedios y, por otro lado, los plazos en la adjudicación se reducirán de manera notable.

En caso de las herencias intestadas, debe señalarse que su tramitación es bastante similar a las testadas, pero con una simple diferencia: los herederos forzosos deberán de otorgar acta de declaración de herederos, de manera que sean reconocidos como tal.

¿Cómo se divide una herencia? La masa hereditaria (es decir, el conjunto de bienes y derechos que son objeto de transmisión en la herencia), cuando el fallecido tiene hijos, se divide en tres tercios diferenciados:

El tercio de la legítima: Una tercera parte de la masa hereditaria debe dividirse, necesariamente, entre los herederos forzosos, siempre a partes iguales. La omisión de un heredero forzoso dará origen a la figura que el Derecho denomina “preterición”, y con motivo de la misma el perjudicado podrá instar las oportunas acciones judiciales para la defensa de sus derechos.

El tercio de mejora: La segunda de estas partes también debe ser dividida entre los herederos forzosos, pero no es estrictamente necesaria una división equitativa. Únicamente se exige que dicha parte sea adquirida por los herederos forzosos, no pudiendo ser transmitida a ninguna persona que no tenga tal consideración.

El tercio de libre disposición: Por último, el ordenamiento jurídico permite que el causante, en su testamento, destine una tercera parte del caudal hereditario a quien considere, con independencia de que el heredero sea forzoso o no.

¿Es necesario pagar algún tipo de impuesto con motivo de la tramitación de una herencia? La aceptación y adjudicación de la herencia supondrá el pago del correspondiente Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los herederos. Este impuesto varía en función de cada Comunidad Autónoma, por lo que será esta una cuestión que también debe ser valorada.

El impuesto se liquida en la Comunidad Autónoma de residencia del causante en el momento del fallecimiento.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar una herencia? El primero de los documentos que se requiere es el Certificado Literal de Defunción, con el que se podrá obtener el Certificado de Últimas Voluntades, previo pago de la tasa correspondiente. Este certificado de Últimas Voluntades permitirá conocer si se ha otorgado testamento o testamentos, y la Notaría en la cual se ha otorgado. En caso de que se hayan otorgado varios testamentos, resultará válido el más tardío de ellos.

Si la herencia es testada, deberá valorarse el contenido del testamento y se adjudicará el caudal hereditario mediante escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia.

¿Qué ocurriría en el caso de no existir testamento o de no haber determinación de herederos en el mismo? Se seguirá entonces lo marcado por la ley, tal y como se establece en el artículo 912 del Código Civil sobre la sucesión legítima.

Si no se ha otorgado testamento, los herederos forzosos deberán otorgar Acta de Declaración de Herederos y, posteriormente, la escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia como hemos comentado anteriormente.

Últimas recomendaciones Conviene aclarar que no todas las herencias son iguales y en muchos casos se producen desacuerdos entre herederos o directamente no se encuentran los herederos de un fallecido. También puede producirse el caso de que un heredero no sepa que lo es.

Como puede verse, no existen dos herencias iguales. Cada herencia es diferente a las demás, por lo que cada asunto debe abordarse debidamente, analizando cada uno de los elementos que conforman la masa hereditaria.

Por este motivo, desde Acountax recomiendan siempre a los herederos que se pongan en contacto con abogados especializados en la materia, de manera que puedan solucionar sus dudas y dar el debido tratamiento a su asunto.