Noa's Grupo, soluciones integrales de recursos humanos

Luego, la mañana del viernes 19 de abril FOW continuó las actividades performáticas con una acción de guerrilla en el puente de Rialto, mostrando un banner gigante con la imagen de la campaña de “Journey of Labels”, con la frase en inglés “EXPAT, INMIGRANT, REFUGEE?”; para recordarnos que, en esencia, todos somos extraños en tierras extranjeras. Luego, en horas de la tarde, los visitantes de la zona Giardini fueron testigos de la reinterpretación visionaria del Poema Público sobre Migración de Alain Arias Misson: con la ayuda de jóvenes estudiantes de arte, ataviados con las icónicas máscaras de conejo del colectivo, Food of War deletreó con letras a gran escala las frases “I AM MIGRANT” y “I AM REFUGEE”.