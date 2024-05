Errores de IA y soluciones humanas; un imperativo de la traducción

Pronto Translations detalla los errores más comunes de la Inteligencia Artificial (IA) y destaca el papel de los lingüistas profesionales

En Pronto Translations, una importante agencia de traducción de Nueva York, llevan casi un año utilizando uno de los programas de IA generativa, ChatGPT, para ayudar a traducir. Se tardan meses en desarrollar un sistema que funcione eficazmente, pero su experiencia les ha enseñado una lección importante: aunque ChatGPT o cualquiera de sus competidores puedan servir de ayuda en la traducción, no pueden utilizarse como soluciones autónomas. Debe haber una asociación entre un traductor altamente cualificado y el programa. A continuación se explican las razones:

Mala traducción: es uno de los mayores riesgos. Aunque ChatGPT sea mucho mejor que la mayoría de los traductores automáticos a la hora de discernir el significado correcto en contexto, hay errores. Por ejemplo, se observa que, en una traducción al inglés de un manual de mantenimiento y reparación de automóviles, en una sección sobre nuts (tuercas) y washers (arruelas): cada tanto, ChatGPT de repente interpretaba erróneamente nuts como lo que se come (nueces). Del mismo modo, en varias ocasiones confundió washers con un electrodoméstico utilizado para lavar la ropa.

Inventar contenidos: ChatGPT inventa cosas. La herramienta es relativamente buena con los contenidos ampliamente disponibles en su corpus, pero cuando se enfrenta a términos, frases o conceptos desconocidos, tiende a ofrecer traducciones basadas en la lógica especulativa más que en la exactitud de los hechos.

Para destacar un riesgo de seguridad importante, hay que considerar las consecuencias de confiar exclusivamente en ChatGPT o en cualquier otro traductor asistido por IA para la traducción de jerga técnica en documentos médicos. ChatGPT podría generar una traducción para un procedimiento médico inexistente basándose en su interpretación de los términos.

Y no hay que olvidar el caso que atrajo la atención de los medios, en el que los abogados de un hombre que demandaba a una aerolínea, en lo que habría sido un caso rutinario de lesiones personales, se basaron en ChatGPT para preparar el caso. El bot de IA creó una serie de precedentes legales ficticios, lo que llevó al juez a multar al equipo legal con 5.000 dólares.

Uso excesivo de palabras de moda: ChatGPT tiende a utilizar en exceso palabras que se han popularizado recientemente debido a las actualizaciones del corpus de la IA. Este uso frecuente de palabras de moda reduce la diversidad y relevancia de las opciones lingüísticas en las traducciones, haciendo que estos términos parezcan sobreutilizados rápidamente. Se presentan algunos términos ingleses, ya que la mayoría de nuestras pruebas con ChatGPT implicaban traducciones al inglés. Por ejemplo, en los últimos seis meses, se ha observado que últimamente se ha abusado de pivotal cuando alternativas como crucial, essential, important o vital podrían haber sido más apropiadas. En su experiencia traduciendo artículos sobre tecnología, han visto que la IA suele abusar de innovative para una serie de descriptores, lo que hace que el texto resulte repetitivo. Alternar con términos como new, advanced, cutting-edge o novel habría mitigado este problema. Aunque no se puedan mencionar ejemplos concretos, están bastante seguros de que existe el mismo problema cuando se utiliza ChatGPT para las traducciones al español.

Dificultades con los nombres propios: Se ha observado que ChatGPT y sus competidores tienen dificultades específicas con los nombres propios, como nombres de empresas, nombres personales y puestos, una limitación importante de todas las herramientas de traducción asistida por ordenador. Si hay algo en lo que uno no quiere equivocarse es en el nombre de la empresa sobre la que escribe o sobre sus altos ejecutivos. El problema es especialmente grave en las traducciones entre lenguas con sistemas de escritura diferentes, como el chino y el español, donde los matices culturales y la cuidadosa elección del nombre de una marca en el mercado de destino son esenciales para preservar la imagen y la respetabilidad deseadas.

Cuando una empresa occidental entra en el mercado chino, suele adoptar un nombre fonéticamente similar al original o que tenga connotaciones positivas o simbólicas en la cultura china. Sin embargo, la IA, que no tiene conocimientos específicos ni actualizaciones sobre estas adaptaciones, puede recurrir a traducciones literales basadas en una simple interpretación de las palabras o sus componentes. A menudo, estas traducciones pueden ser inadecuadas, transmitir significados no deseados o pasar por alto el significado cultural del nombre adaptado, lo que puede llevar a confusión o incluso ofender al público destinatario.

Desajuste de registro: ChatGPT puede no coincidir con el tono formal o informal pretendido por la audiencia de destino, lo que puede provocar insensibilidad cultural o falta de comunicación. Un documento bien elaborado en la lengua de origen puede insultar involuntariamente a un público al dirigirse a él en el registro equivocado, un problema especialmente delicado en lenguas con una jerarquía de registros rígida, como el coreano o el japonés.

Incluso lenguas tan próximas al español, como el francés y el portugués, presentan este riesgo, debido a la existencia de registros informales y formales para "usted". Por ejemplo, en portugués brasileño se utiliza você para informal y o senhor/a senhora para formal; en francés, tu y vous; y en alemán, du y Sie.

Traducir una entrada de blog informal al alemán utilizando la manera formal Sie en lugar de la informal du daría la impresión de ser demasiado seria y de estar desconectada de la audiencia.

Exageración del estilo: al intentar imitar estilos promocionales o de marketing, la IA puede exagerar el efecto, haciendo que la traducción parezca una parodia en lugar de un contenido persuasivo. A menos que el traductor sea nativo de la lengua a la que traduce, es posible que nunca se dé cuenta de los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia entre una traducción excelente y otra que resulte cómica para el destinatario.

Al traducir eslóganes, la IA podría convertir el Just do it inglés en un imperativo muy entusiasta y muy largo, perdiendo así la brevedad y el poder del eslogan.

Interpretación errónea de los matices contextuales y culturales: la IA puede malinterpretar o ignorar los matices contextuales y culturales del uso de la lengua, especialmente en las comunicaciones profesionales o semiformales. Un buen ejemplo son los "abrazos" en español, utilizados generalmente para finalizar comunicaciones informales de negocios. Aunque la traducción directa "abrazos" puede tener el significado literal correcto, no transmite el tono apropiado ni la connotación cultural que se pretendía en el idioma original: una firma cálida pero profesional. Un lector inglés puede encontrar la traducción como hugs un poco extraña. Este descuido manifiesta el reto al que se enfrenta la IA a la hora de reconocer y traducir correctamente un lenguaje que depende en gran medida del contexto y la comprensión cultural para transmitir el sentimiento, la profesionalidad o el nivel de formalidad adecuados.

No mejora la claridad: la IA es incapaz de refinar o aclarar textos originalmente mal escritos o ambiguos, lo que puede poner en peligro la calidad y precisión de la traducción.

Si un texto fuente en inglés se refiere ambiguamente a bank sin contexto, la IA puede no aclarar en la traducción si se trata de la orilla de un río o de una entidad financiera.

Traducciones literales: la búsqueda de una traducción "perfecta" suele dar lugar a traducciones muy literales, sin el matiz y la flexibilidad necesarios para una comunicación auténtica.

La expresión inglesa break a leg puede traducirse a otro idioma como pedir literalmente a alguien que se rompa un miembro, en lugar de desearle buena suerte.

Interpretación errónea del humor: ChatGPT tendrá dificultades para entender el humor del texto original y puede dar al lector una impresión equivocada de la intención del texto.

Un comentario sarcástico en la lengua de origen puede traducirse a la lengua de destino sin el tono sarcástico, alterando así la intención percibida.

Introducción de contenidos inexistentes: aunque no ocurre a menudo, el Chat GPT puede a veces "alucinar" e introducir en la traducción secciones enteras que no forman parte del texto original. Al traducir un informe conciso, la IA puede insertar una explicación detallada, pero irrelevante basada en un contenido relacionado que ha aprendido y que no se mencionaba en el texto original. En su propia experiencia, les pidieron que tradujesen un artículo sobre un artista nigeriano en Italia y descubrieron que la traducción automática incluía más de un párrafo en el que se enumeraban y presentaban resúmenes sobre varios artistas nigerianos que vivían en el país.

Omisión de contenido en textos largos: en los documentos largos, la IA puede omitir información importante, sobre todo al final, lo que puede alterar la integridad del mensaje. El riesgo es mayor al traducir documentos jurídicos largos, en los que pueden no traducirse cláusulas o estipulaciones importantes al final del documento, alterando su interpretación jurídica.

Estos problemas no se limitan a ChatGPT. Son comunes a todos los traductores automáticos recientes mejorados con IA, como Google Translate y DeepL, pero también a los rivales de ChatGPT, como Gemini de Google y ERNIE de Baidu.

Conclusión ChatGPT y sus equivalentes de IA son potentes "máquinas" capaces de producir primeros borradores de traducciones útiles. Sin embargo, si el usuario no domina las lenguas de origen y destino y carece de conocimientos de traducción, confiar únicamente en traducciones automáticas o generadas por IA para cualquier tipo de documento, especialmente material publicitario, promocional o de marketing, podría poner en peligro su empresa o su reputación.

Cuando una persona u organización tengan documentos importantes que traducir a otros idiomas, ya sean documentos legales, manuales de trabajo, materiales de marketing o un comunicado de prensa crucial, es importante contratar a traductores profesionales en el proceso para eliminar el riesgo reputacional.

