Carlos A. Alarcón Castellanos desdibuja los límites de la realidad en su debut literario 'Enérgicos tonos ocres y otros relatos'

En su primera obra, una fascinante mezcla de realismo mágico, ciencia ficción y drama, el autor presenta treinta y cinco relatos cortos que sumergen al lector en un universo donde lo fantástico se convierte en el espejo de la humanidad Carlos A. Alarcón Castellanos hace su entrada triunfal en el mundo de la literatura con una colección que promete capturar la imaginación de sus lectores y mantenerlos al borde de sus asientos. En 'Enérgicos tonos ocres y otros relatos' no solo demuestra su habilidad narrativa, sino que también refleja su rica trayectoria visual y artística, forjada en años de trabajo en efectos visuales y proyectos cinematográficos.

La antología presenta treinta y cinco relatos cortos, cada uno un universo encapsulado con su propio color y textura. Estos cuentos se mueven con agilidad entre géneros, ofreciendo desde tiernas fábulas hasta intensos dramas, pasando por intrigantes misterios y aventuras de ciencia ficción. Carlos utiliza una amplia gama de técnicas narrativas, alternando entre la primera y la tercera persona para adaptar la voz narrativa al tono y estilo de cada historia.

"Pienso que los relatos cortos, a diferencia de otros géneros, tienen la capacidad de llevarnos rápidamente a la luna en un cohete muy pequeño. Es decir, un relato corto nos puede transportar o sumergir en realidades fascinantes dentro de un espacio breve. Mi meta con esta obra es, precisamente, presentarle al lector esta oportunidad de experimentar mundos, personajes y sensaciones que viven en tan solo unas cuantas líneas".

La obra no solo destaca por su diversidad temática, sino también por la habilidad del autor para tejer unas historias cargadas de complejidad emocional y filosófica dentro de la brevedad estructural que presentan. Algunos relatos actúan como ventana a conflictos internos profundos, mientras que otros sirven como lúdicas escapadas de la realidad cotidiana. Sea como fuere, esta rica variedad satisfará a un amplio público, especialmente a los amantes de la ciencia ficción y a los seguidores del realismo mágico.

"Desde pequeño he tenido cierta predilección por las narraciones de corte fantástico y el realismo mágico. Son historias que te llevan por un universo conocido y de un momento a otro, de manera a veces violenta, todo se transforma, te transportas a otro lugar y cuando regresas al universo inicial todo ha cambiado para siempre. Con frecuencia cuestionando qué parte de lo sucedido ha tomado parte en un mundo real".

La originalidad de la faceta de Alarcón como escritor radica en su habilidad para entrelazar su recorrido personal y laboral en efectos visuales con su escritura, creando imágenes que son tan vívidas en papel como lo serían en la gran pantalla. Esta fusión asegura que cada relato sea una experiencia inmersiva y estimulante, que cada historia se transforme en una pintura viva, donde cada detalle tiene su propósito y cada escena, su significado.

"[…] Ha sido muy satisfactorio encontrarme con lectores que conectan con distintas historias y de diferentes formas. Es una maravillosa cualidad de la literatura y de las expresiones artísticas en general. Independientemente del sentido que el autor pretende darle a su obra, el público tendrá la libertad de generar una interpretación particular y de tener una forma especial de conectar con ella", comenta Alarcón.

En definitiva, con su primer libro Carlos A. Alarcón Castellanos invita a explorar los límites de la imaginación y a redescubrir esa conexión con lo maravilloso y lo inexplicable; a celebrar la diversidad y subrayar la riqueza de la experiencia humana y, sobre todo, a reflexionar, siempre con el buen deleite estético de esta obra que ha establecido un firme primer paso en el mundo literario del autor, quien seguramente seguirá explorándolo con futuros proyectos.

'Enérgicos tonos ocres y otros relatos' está disponible en Amazon.