DXC Technology desarrolla una solución digital de derechos humanos y ambientales para Oxfam Intermón sobre la plataforma de Servicenow

Esta colaboración no solo destaca la sinergia entre tecnología y compromiso social, sino que también refleja el propósito de DXC de utilizar la tecnología para abordar desafíos sociales complejos Dentro de su compromiso con el voluntariado y la innovación social, DXC Technology ha desarrollado de manera altruista para la ONG Oxfam Intermón, una organización que trabaja en 86 países para acabar con las desigualdades, una solución digital de derechos humanos, que facilitará a distintos tipos de empresas gestionar y cumplir los requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambientales, aplicada en múltiples legislaciones a nivel mundial.

La colaboración entre DXC Technology y Oxfam Intermón surge de la necesidad de apoyar a las empresas en la comprensión y cumplimiento normativo derivado de esta directiva, comenzando con un piloto centrado en el sector de frutos rojos de Huelva, en el que también participan Andalucía Acoge, Conexión Social y WWF España. El desarrollo de la solución digital se confió a un equipo de voluntarios expertos de DXC, que eligió la Now Platform de Servicenow por la facilidad de desarrollo, flexibilidad y capacidad para adaptarse a las necesidades del proyecto, además de ofrecer una infraestructura cloud que permite poner la solución a disposición de todo el mundo.

La solución digital de derechos humanos y ambientales, que nace adaptada al sector de frutos rojos en Huelva, está destinada a ser una solución de amplio alcance que pueda aplicarse en cualquier sector de actividad, permitiendo a todo tipo de empresas realizar diagnósticos y elaborar planes de acción correctivos a través de un proceso dialogado con sus partes interesadas.

Este proyecto no solo destaca la sinergia entre tecnología y compromiso social, sino que también refleja el propósito de DXC de utilizar la tecnología para abordar desafíos sociales complejos.

Además del desarrollo de la solución y el uso de la tecnología de ServiceNow, la colaboración de DXC con Oxfam Intermón contempla el soporte y mantenimiento de la solución durante tres años, reafirmado el compromiso de la tecnológica con la sociedad y con la mejora de las prácticas empresariales en torno a los derechos humanos y ambientales. "La solución digital de derechos humanos y ambientales -señala Hugo Lamelas, responsable de ServiceNow para Iberia de DXC- no solo tendrá un impacto positivo en el cumplimiento de la norma, también ayudará a promover un cambio social significativo a través de la tecnología y la cooperación intersectorial".

"Nuestro objetivo es que se respeten los derechos humanos y medioambientales de las zonas y poblaciones en las que las empresas operan, minimizar los impactos que estas generen y garantizar la protección y sostenibilidad de dichas regiones, por eso es tan importante contar con una herramienta que sirva para gestionar y trazar planes de acción de las empresas a favor de la debida diligencia", señala Nerea Basterra, responsable de sector privado de Oxfam Intermón.

Según David Sanz, Solution Consulting director para Iberia de ServiceNow, "es un verdadero honor para nosotros colaborar con DXC y Oxfam Intermón en el desarrollo de esta Solución Digital de Derechos Humanos y Ambientales. En ServiceNow tenemos plena convicción de que las organizaciones sin ánimo de lucro son esenciales para mejorar la calidad de vida en cada comunidad. Por eso, creemos que este proyecto conjunto representa una oportunidad extraordinaria para abordar desafíos sociales importantes y complejos a través de nuestra plataforma".