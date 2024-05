Turquía: del boom del trasplante capilar al auge de las operaciones para perder peso

Acibadem se ha convertido en el centro de referencia de aquellos pacientes que buscan someterse a cirugías estéticas de calidad y personalizadas en el país otomano. Durante su reciente visita a España, el Dr. Eyüp Gemici, eminencia en cirugía estética, compartió su preocupación sobre la grave situación mundial de la obesidad y los métodos innovadores que existen hoy en día para combatirla Cada vez son más las personas que buscan someterse a una cirugía estética. Turquía se ha consolidado como el destino preferido por los pacientes internacionales que quieren realizarse algún procedimiento médico de alta calidad, personalizado y a precios accesibles.

Acibadem Heathcare Group es un importante conglomerado hospitalario que pone al servicio del paciente 24 hospitales y 15 clínicas y este año ha abierto dos oficinas en Madrid y Barcelona con el objetivo de ofrecer un "puente" a sus servicios en Estambul y proporcionar asesoramiento a los pacientes interesados en su amplio catálogo de tratamientos y cirugías médicas. La capital turca se dio a conocer inicialmente por los avanzados servicios de trasplante capital que ofrecía, pero actualmente está experimentado un auge en las operaciones para la pérdida de peso, ampliando así sus especialidades médicas.

En su reciente visita a España, el Dr. Eyüp Gemici reveló que, "además de los trasplantes capilares, las intervenciones de pérdida de peso han ganado popularidad", compartiendo su perspectiva sobre la grave situación mundial de la obesidad y los métodos innovadores que ofrece la medicina moderna para combatirla. El Dr. Gemici aseguró que "aunque el mercado farmacéutico continúa expandiéndose con nuevos medicamentos y suplementos, estos no garantizan resultados a largo plazo en la lucha contra la obesidad".

Acibadem ofrece alternativas mucho más efectivas y, todas ellas, se distinguen porque ser mínimamente invasivas. Entre ellas, las más destacadas son las siguientes:

Balón gástrico : es uno de los métodos más populares, se usa para abordar la obesidad y destaca por su enfoque no quirúrgico. Este procedimiento consiste en la inserción de un balón de silicona dentro del estómago, el cual se llena con una solución salina para reducir el espacio disponible, lo que ayuda a controlar el apetito del paciente y limita su capacidad de ingesta calórica.

: es uno de los métodos más populares, se usa para abordar la obesidad y destaca por su enfoque no quirúrgico. Este procedimiento consiste en la inserción de un balón de silicona dentro del estómago, el cual se llena con una solución salina para reducir el espacio disponible, lo que ayuda a controlar el apetito del paciente y limita su capacidad de ingesta calórica. Balón gástrico tragable : esta técnica no requiere de endoscopia ni de anestesia general para su implementación. El balón, presentado en forma de cápsula, se ingiere fácilmente con agua y, una vez llega al estómago, se expande para ocupar espacio. "En términos de comodidad y accesibilidad para los pacientes, esta técnica ofrece una alternativa segura y efectiva", aseguró el especialista en el evento.

: esta técnica no requiere de endoscopia ni de anestesia general para su implementación. El balón, presentado en forma de cápsula, se ingiere fácilmente con agua y, una vez llega al estómago, se expande para ocupar espacio. "En términos de comodidad y accesibilidad para los pacientes, esta técnica ofrece una alternativa segura y efectiva", aseguró el especialista en el evento. Bypass gástrico : es un enfoque integral que no solo reduce el tamaño del estómago, sino que también modifica el tracto intestinal. Al redirigir el intestino delgado, este procedimiento disminuye la absorción de nutrientes y provoca una rápida sensación de saciedad, lo que ayuda significativamente a controlar la ingesta calórica.

: es un enfoque integral que no solo reduce el tamaño del estómago, sino que también modifica el tracto intestinal. Al redirigir el intestino delgado, este procedimiento disminuye la absorción de nutrientes y provoca una rápida sensación de saciedad, lo que ayuda significativamente a controlar la ingesta calórica. Manga gástrica: conocida como gastrectomía vertical en manga, implica la eliminación de, aproximadamente, el 80% del estómago, dando lugar a un estómago en forma de tubo o ‘manga’. Este procedimiento limita la cantidad de alimentos que el estómago puede contener y reduce las hormonas que provocan el apetito. Tanto el bypass gástrico como la manga gástrica "son efectivas a largo plazo para abordar la obesidad y están diseñadas para ayudar a los pacientes a alcanzar y mantener un peso saludable mediante cambios sustanciales en su capacidad y hábitos alimenticios", afirmó el Dr. Eyüp Gemici.

"En Acibadem, destacamos por la experiencia y reconocimiento global de especialistas, innovadores en tratamientos complejos y certificados por instituciones como la JCI y la FIFA", señaló el doctor. "Nuestro grupo hospitalario utiliza tecnología de última generación, como el Brazo Robótico Angio, Mamografía Digital con Tomosíntesis 3D o el Método de Barrido Luminoso, para abordar diagnósticos precisos y tratamientos efectivos, lo que ha permitido a Acibadem escalar posiciones hasta convertirse en uno de los centros más demandados por aquellos que quieren someterse a una cirugía estética", concluyó. Por otro lado, Ioana-Ruxandra Uyguç, Supervisora de Comunicaciones Internacionales del grupo,afirmó que "en Acibadem anteponemos la calidad médica a todo y esta es una de las razones principales por la que pacientes de más de 100 países eligen la clínica".