El comercio electrónico, un complemento esencial para las tiendas físicas

En los últimos años, el comercio electrónico ha tenido un crecimiento exponencial en todo el mundo. Se estima que para finales de 2024 las ventas online superen los 5,8 billones de euros y que para 2025 se ubiquen en 6,3 billones, según las predicciones y estadísticas del e-commerce de eMarketer. En este contexto, la integración de un comercio online se ha convertido en un aspecto fundamental para el crecimiento y sostenibilidad de los negocios, especialmente en sectores como la estética y belleza.

Al respecto, desde Lashes and Go destacan la importancia de complementar los negocios físicos con una presencia en línea a través del comercio electrónico. Entre otras cosas, este proceso puede contribuir a establecer acuerdos de colaboración con marcas reconocidas en la industria y ampliar el alcance de empresas o marcas más pequeñas.

¿Por qué complementar un negocio físico con e-commerce? En la actualidad, cada vez son más las personas que constantemente buscan información en internet sobre productos o servicios, una tendencia que continuará creciendo y evolucionando. Es por ello que para mantenerse presente en la mente de quienes ya conocen una marca, contar con presencia en internet se convierte en una opción invaluable para potenciar una tienda física.

En ese sentido, una tienda online permite a los negocios de cualquier sector, incluyendo la industria estética, llegar a un público mucho más amplio. Un sitio web diseñado adecuadamente y las estrategias de marketing indicadas, pueden aumentar las posibilidades de ventas. Asimismo, el comercio online ofrece a los clientes la posibilidad de comprar productos en cualquier momento y desde cualquier lugar, así como reservar turnos para servicios diversos, lo cual favorece a la experiencia del cliente.

La integración del e-commerce a un negocio físico desde la perspectiva de expertos aporta también mayor confianza a los usuarios. De hecho, se ha demostrado que muchos clientes potenciales prefieren comprar en empresas que poseen tienda online y física, ya que esto demuestra mayor seriedad por parte del negocio.

Colaboración estratégica con marcas más establecidas Para muchas empresas o emprendedores de la industria estética y de belleza, dar el salto al mundo online puede resultar un desafío clave, debido a la competencia y las barreras de entrada que pueden presentarse en el entorno digital. En este contexto, establecer acuerdos de colaboración con marcas más establecidas como Lashes and Go puede resultar una de las mejores opciones para potenciar significativamente el éxito de una empresa tanto en el ámbito físico como digital.

Además del acceso a una audiencia más amplia, las colaboraciones estratégicas con marcas más fuertes pueden contribuir a impulsar las ventas, aumentar la lealtad del cliente y crear una experiencia de compra más enriquecedora para los consumidores. Finalmente, este tipo de acuerdos de colaboración puede suponer la oportunidad de aprovechar los recursos digitales que poseen las marcas y así, mejorar la calidad y eficacia del negocio.