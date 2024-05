Juan Ferrer revela tres consejos clave para ganar fuerza

Juan Ferrer está certificado ahora mismo como el hombre más fuerte de España, quien además dirige un sitio web en el que se muestran algunas de las hazañas que ha conseguido a lo largo de su carrera como un strongman. Este atleta español ha sido campeón de múltiples competiciones, ha roto varios récords y aún se mantiene activo, ejercitándose y con el enfoque puesto en superarse cada vez más a sí mismo. Al ser un ejemplo de constancia y dedicación, es muy interesante saber cuáles son los 3 consejos que, como profesional, tiene para darle a quienes quieren ganar más fuerza y sacar mayor partido a sus entrenamientos.

¿Cuáles serían los 3 consejos clave que le darías a quienes quieren ganar más fuerza?

1- Entrenar con pesos libres. Entrenar en el gimnasio solo usando poleas y máquinas está bien, pero si realmente queréis mejorar la fuerza hay que hacer ejercicios con peso libre como el press de banca, press militar o el peso muerto sin olvidar la sentadilla.

2- Controlar la alimentación. Querer perder peso no va de la mano de ganar fuerza. Para maximizar la ganancia de fuerza hay que comer y una buena manera de hacerlo es entrar en un ligero súper hábitat calórico controlado. De manera que luego podamos normalizar la dieta con una normo caloría o incluso un pequeño déficit y no perder esa ganancia de fuerza que hemos obtenido

3- La constancia es lo más importante y más difícil. Mantén los entrenos en el tiempo y no tengas prisa por ver resultados inmediatos. Si le das una oportunidad a la fuerza y no desistes seguro que en 3 semanas ya obtendrás algún resultado

¿Cómo has llegado a convertirte en el hombre más fuerte de España?

El camino ha sido muy duro y lleno de adversidades, pero la cuando te gusta algo el camino se hace más fácil. Creo que la palabra que mejor describe mi carrera es la constancia. Hacer todo lo mejor que puedo durante mucho tiempo seguido. No solo los entrenamientos sino también la alimentación y descanso y por supuesto todo un estilo de visa que conduce a ser fuerte.

¿Cuánto tiempo has entrenado para ganar fuerza?

Al principio la ganancia de fuerza fue muy rápida, pero para alcanzar mi mejor nivel he estado 8 años preparándome casi a diario para superar cualquier tipo de prueba de fuerza.

¿Cuáles son los retos que quieres enfrentar en el futuro?

Me gustaría seguir compitiendo a nivel nacional y aumentar mi presencia a nivel internacional y llegar a enfrentarme a los hombres más fuertes del mundo

¿Hay alguna competencia o campeonato donde quieras participar próximamente?

Este 2024 se prevé complicado en cuanto a competiciones, hay que ser muy prudente a la de elegir y buscar aquellas que sean más importantes. Estas pasan por la Liga Nacional de Fuerza el Arnold Classic Europe y la European CUP.

¿Cuál sería el mensaje para aquellas personas que desean seguir tus pasos?

No es un camino fácil ni seguro, ser Strongman conlleva un estilo de vida que has de llevar 24h al día, no puedes fallar ninguno. Solo de esa forma se puede seguir mis pasos porque aunque sean lentos no separan ni se desvían del camino.

Juan Ferrer es un claro ejemplo de que la constancia, el trabajo y el entrenamiento duro, inteligente y responsable es capaz de llevar a cualquier persona a sobrepasar cualquier límite y convertirse incluso en una inspiración para otros. Como el hombre más fuerte de España, cuenta con la credibilidad, la experiencia y los conocimientos necesarios para aconsejar a cualquiera que desee seguir sus pasos y llevar su entrenamiento físico, su cuerpo y su crecimiento personal al siguiente nivel.