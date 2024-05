Better Balance en Samplia Callao: una experiencia gastronómica sostenible en el corazón Madrid

En el local de Samplia Plaza de Callao 1, la increíble pop-up de Better Balance, muestra las novedades de esta marca comprometida con la creación de productos deliciosos y saludables elaborados a base de proteína vegetal de la más alta calidad En una tarde de primavera, con temperaturas que rozan los 25 grados, en la emblemática Plaza de Callao de Madrid, el local de Samplia se impregna de los vibrantes colores corporativos de Better Balance. La pop-up de la marca seduce a madrileños y visitantes resaltando el enfoque de ayudar a las personas a encontrar su mejor versión mientras cuidan el planeta.

Samplia y Better Balance se unen para ofrecer una experiencia gastronómica única y deliciosa, que refleja un compromiso con la sostenibilidad y el bienestar. Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar una experiencia gastronómica única y degustar deliciosas hamburguesas elaboradas al momento con los productos de Better Balance.

Además, el ambiente del local, decorado con plantas y en un entorno relajado y acogedor, transportó a los visitantes a un jardín urbano de buen gusto, donde pudieron disfrutar de la comida y la compañía. El evento también incluyó la oportunidad de participar en un emocionante juego con premios, agregando un toque de diversión a la experiencia.

Better Balance no solo ofrece productos deliciosos, también promueve una nueva cultura gastronómica saludable y respetuosa con el medio ambiente. En un momento en el que el cambio climático es una realidad innegable, es crucial adoptar prácticas alimentarias más sostenibles.

Better Balance está a la vanguardia de esta causa, demostrando que es posible disfrutar de una gastronomía deliciosa y responsable. Una muestra de ello ha sido esta experiencia en el local de Samplia Callao, en el centro de Madrid, demostrando, una vez más, la apuesta de marcas comprometidas con la creación de un futuro saludable y sostenible y que invitan a probar cosas nuevas y disfrutar de la vida en un bocado.

Samplia es una empresa líder en el campo del marketing promocional con expertise en la distribución inteligente de muestras a través de su app Samplia, que ya cuenta con una comunidad de más de 1.7 millones de consumidores dispuestos a probar, evaluar y opinar sobre los productos de sus clientes. Gracias a su innovadora plataforma y su amplia base de usuarios, se ha posicionado como la empresa número uno en el sector de Sampling Inteligente.

La empresa española tiene presencia en varios países de Europa y América. Entre los servicios que ofrece a las marcas se incluyen las Máquinas Samplia (que fueron las primeras máquinas de sampling del mundo), los exclusivos locales Samplia Experience para crear pop-up stores en ubicaciones premium y Experiencias de Marca 360, ¡las cabeceras de góndola SampliaGO! en líneas de caja de los mejores Carrefour, Micro y Macro Eventos, Sampling especializado en retailers o Roadshows.

El objetivo de todas las campañas de Samplia siempre es realizar samplings medidos y digitalizados, conseguir más de 12 millones de impactos visuales al mes, obtener feedback del 85% de los probadores y presentarlos en estudios de mercado cuantitativos y aumentar significativamente las ventas y la recompra de los productos promocionados. Descubre más sobre Samplia en www.samplia.com