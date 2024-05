Alcalá Suena 2024 presenta oficialmente su cartel definitivo

Alcalá de Henares está lista para celebrar la IX edición del festival Alcalá Suena. Ya se conoce el cartel definitivo, los escenarios y los horarios de conciertos, disponibles en su web y su aplicación oficial.

Del 7 al 9 de junio de 2024, Alcalá de Henares va a llenar el centro histórico de música en la IX edición de Alcalá Suena, un festival gratuito organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en colaboración con la asociación Alcalá es Música. Siguiendo la filosofía de este festival, más de 60 artistas elegidos por concurso componen un cartel que ofrece música de todos los estilos para todos los gustos.

Alcalá Suena 2024 contará con 6 escenarios repartidos por el casco histórico de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Esta edición trae algunas novedades: habrá 2 escenarios de mañana para las sesiones vermú, que estarán en la Plaza de Palacio y, por primera vez, en el Huerto de los Leones. Los conciertos de tarde y noche se celebrarán en otros 4 escenarios ya conocidos para el público del festival: Plaza de Cervantes, Plaza de San Diego, Teatro Salón Cervantes y Parque O’Donnell. Foto por Ancor León.

En la rueda de prensa, Santiago Alonso, concejal de Cultura de Alcalá de Henares, destacó que Alcalá Suena se ha convertido “en un referente entre los festivales gratuitos de la Comunidad de Madrid”. En la foto se puede ver, de izquierda a derecha, a Dr. Sapo (ganador de la categoría infantil/familiar), Santiago Alonso (concejal cultura), Isabel Ruiz Maldonado (1º teniente de Alcaldía), César Gallego (presidente Alcalá es Música), Antonio Saldaña (concejal de festejos) y Teófilo Lozano (concejal de Salud).

Como cada año, el festival contará con 3 cabezas de cartel de la escena nacional e internacional para cerrar cada día. Esta IX edición de Alcalá Suena contará con el «exotic R & B» de The Limboos, el auténtico highlife de Ghana de la mano de Santrofi y el beat soul de Quinn DeVeaux (EE. UU.).

Los cabezas de cartel acompañarán a una selección de bandas de gran nivel elegidas por un jurado de expertos entre las más de 500 propuestas presentadas a concurso. El jurado de esta edición ha otorgado el primer premio del concurso a Las Sexpeares, un grupo de indie-punk femenino con sede en Barakaldo. La medalla de plata se la ha llevado la artista Musgö, que nos muestra la fusión de los nuevos sonidos con el arpa.

Se unen a ellos los vencedores por estilos donde podemos encontrar artistas alcalaínos como Carlitos Chacal Trío (categoría jazz/acústico/clásica/lírica) y Celia Becks (categoría indie/pop), junto a Anís Guateque (categoría fusión/worldmusic), Blue Bizarre (categoría rock/metal), Not Found (categoría soul/funk/R&B), Dr. Sapo (categoría infantil/familiar) y Canchalera (categoría abierta/resto de estilos).

Completan el cartel las 50 bandas finalistas: Adestono, Adiós Cordura, Agua Rata, Alba March, Alejandro y María Laura, BASURA, Bloco Virado, BRAVA, BuenabullaMusic (BBM), Canchalera, Caracolino Band, CERRAOS, Chuzos de punta, DELSOL, Diego Jiménez Alonso, Drunk in Palace, El niño Lord.Cah, Eva Calero, GABRIEL KAZZ, JIPIS ATÓMICOS, Julia Bengala, KANE & EL JARO, La Chapelle, LA MILAGROSA, La ONU, Looping GREIS, LOS PERSONAJES, , Hey Chabon, Louisiana Dixieland, Maestro C., Mar Punzón, María Barajas, Melton, MOLINA MOLINA, MUD, PANETONE, Pata Punn!!, Pau Vegas, Poet RSD, Q-UNIQ, Red Cactus, Sandungaia, Santa Planta, Strip Saints, Todo Bien Todo Mal, The Hightowers, The Killer Kids, Transmisión N, Tribu TUPUJUME, Upperlips y Yassevera.

Ya se puede escuchar el cartel al completo en la playlist oficial de Alcalá Suena 2024.

Como en anteriores ediciones, el festival dispondrá de una aplicación para móvil donde los usuarios podrán crear su propia programación de conciertos, consultar qué banda toca en un espacio y estar informados en tiempo real de todo lo relacionado con el festival. La aplicación ya se puede descargar para Android e iOS. También se puede consultar toda la información del festival en su web oficial alcalasuena.es.

Sobre Alcalá es Música Alcalá es Música es una asociación sin ánimo de lucro que busca generar en todo el Corredor del Henares un ecosistema idóneo para los trabajadores y aficionados a la música. Está compuesta por músicos profesionales, artistas amateurs, programadores, salas de conciertos, trabajadores de radios y productoras y, por supuesto, amantes de la música. Para la asociación, la música es CULTURA Y TRABAJO.