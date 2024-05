Alternativas para no limitar el estilo de vida de quienes sufren daltonismo

El daltonismo es una patología ocular congénita que suprime el reconocimiento de diferentes colores. Normalmente, las dificultades involucran los verdes y rojos, pero, en ocasiones, también los azules. Dicha condición aqueja principalmente a los hombres, al punto de que se calcula que 1 de cada 10 sufre esta enfermedad, según la American Academy of Ophthalmology.

Sobre este tema, el centro de contactología avanzada Avanlens explica que el daltonismo se produce cuando existe alguna anomalía en los conos que detectan la luz y envían esa información al cerebro, lo que afecta la percepción de los colores.

Respecto a las alternativas para sobrellevar esta condición, la clínica señala que aunque no existen soluciones definitivas, sí están disponibles varias alternativas para simplificar la vida de las personas que padecen esta alteración visual.

Alternativas para tratar el daltonismo En primer lugar, Avanlens aclara que no existe suficiente evidencia científica que certifique la efectividad de los filtros ópticos para mejorar la identificación de colores. Sin embargo, ciertamente existen alternativas dirigidas a simplificar la vida de los pacientes con daltonismo. Al respecto, la clínica menciona la importancia del Código ADD, un lenguaje que ayuda a estas personas a identificar los colores mediante un sistema de símbolos cuando el color sea un factor de identificación, orientación o elección.

Otra de las opciones son las lentes de contacto especializadas que, básicamente, mejoran la sensibilidad al contraste y son especialmente útiles para quienes practican algún deporte. Avanlens explica que estas lentes se diseñan en tres colores, según la actividad física que se practique.

Además, también existen las lentes de contacto polarizadas para tratar la acromatopsia. Este es el tipo de daltonismo más severo, puesto que los pacientes solo pueden ver en distintos tonos de gris. Aunque, cabe destacar que estos casos son poco frecuentes.

De igual modo, en casos de daltonismo leve se puede lograr una mejora del contraste usando gafas con filtros, pero, se debe considerar que esta solución no ofrece una corrección absoluta, por lo tanto, no es equivalente a la visión del color natural.

Lentes Orto K Ahora bien, Avanlens advierte que al elegir cualquiera de las opciones mencionadas para el tratamiento del daltonismo, es importante tener en cuenta que pueden ser costosas y no satisfacer las expectativas del paciente. Además, hay que considerar que las gafas y lentes disponibles en el mercado pueden empeorar la visión nocturna y no se recomiendan para conducir.

En estos casos, una alternativa innovadora son las lentes Orto K. Al respecto, la clínica señala que aunque este no es un método específicamente diseñado para el daltonismo, se recomienda considerar esta opción porque permite practicar cualquier actividad física con libertad total.

La razón es que se trata de unas lentillas que solo se utilizan durante las horas de sueño. Mientras el paciente duerme, su córnea se adapta a la nueva curvatura para que durante el día pueda ver mejor sin necesidad de usar lentillas ni gafas.