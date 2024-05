Se lanza UXLINK Airdrop Voucher NFT y se espera llegar a más de 500.000 usuarios Premium

La compañía ha lanzado la serie de NFT «IN UXLINK WE TRUST» en forma de bonos de airdrops UXLINK, el 'monstruo social', ha lanzado la serie de NFT 'IN UXLINK WE TRUST' en forma de bonos de airdrops. Los NFT se clasifican en cuatro categorías: 'MOON', 'TRUST', 'FRENS' y 'LINK', que corresponden a diferentes derechos e intereses y al número de tokens $UXLINK que se convertirán en airdrops, en función de la contribución a la comunidad, las interacciones en la cadena y los activos del usuario.

Los propietarios de NFT tienen amplios derechos y beneficios, entre ellos se encuentran los siguientes:



1. 100% de acceso a los airdrops de tokens nativos $UXLINK de la temporada 1

2. Participación prioritaria en los airdrops de las temporadas 2 y 3 de $UXLINK.

3. Acceso a airdrops conjuntos de eco-proyectos UXLINK y proyectos AIRDROP2049

4. Derecho de voto en la gobernanza de la comunidad



En la actualidad, UXLINK cuenta con más de 5 millones de usuarios registrados en su plataforma, unos 800.000 usuarios diarios de DAPP y 180.000 usuarios diarios on-chain. Se espera que esta emisión de NFT cubra alrededor del 10% de los usuarios de mayor calidad, y también se espera que pueda superar los 500.000.

Acerca de UXLINK

UXLINK es la mayor plataforma e infraestructura social web3 para que usuarios y desarrolladores descubran, distribuyan y comercien con criptoactivos de forma única, socializada y en grupo.

1. Ha ganado más de 5 millones de usuarios, con 600.000 usuarios on-chain/off-chain diariamente activos y 100.000 usuarios on-chain que son diariamente activos.

2. Tráfico organizado de usuarios e interacciones por más de 90.000 grupos web3.



Se puede encontrar más información de Mint UXLINK NFT: https://dapp.uxlink.io/uxnft

Los interesados pueden encontrar más información en:

Web UXLINK: https://www.uxlink.io/

Twitter UXLINK: https://twitter.com/UXLINKofficial

Telegram UXLINK: https://t.me/uxlinkofficial