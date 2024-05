VivraBarcelona: revolucionando la cosmética natural desde el corazón de Barcelona

El auge de la cosmética natural en el país se está haciendo más y más presente cada vez, gracias a una concienciación por el cuidado integral y la salud, y a su vez, por la efectividad en los métodos de fabricación natural que huyen de los inconvenientes de la cosmética tradicional, evitando así el uso de tóxicos, parabenos y sulfatos entre otros, y apostando por ingredientes Orgánicos que funcionan Las redes sociales y su efecto amplificador han sido uno de los motores de esta nueva tendencia de uso responsable con el medio ambiente, los animales y el cuidado de la piel e interior.

Pero como cualquier boom que se precie, son muchos los que se quieren subir a la tendencia con productos de baja calidad o simplemente cuyo resultado no está probado.

Por esto, es muy importante saber diferenciar los productos profesionales nacionales, de los que cada vez más proliferan desde otros países donde los procesos de creación y comercialización no son tan estrictos como los Europeos.

Cuando una nueva marca española despunta en el competido sector cosmético y sobre todo cuando comienza a recoger frutos de un trabajo bien ejecutado desde el principio, es el momento de reconocer su mérito.

La marca no es otra que la ya cada vez más conocida VivraBarcelona nacida en los prestigiosos laboratorios de la marca en Barcelona, siendo testimonio de la innovación y la excelencia, combinando ciencia y naturaleza para ofrecer productos cosméticos de alta calidad.

Con una fórmula única que destaca por la inclusión de ácido hialurónico en altas concentraciones, vitamina C y extractos naturales, VivraBarcelona destaca como un producto eficaz y fiable en el sector de la cosmética natural. Con productos que no solo prometen resultados visibles, sino que también garantizan seguridad y confianza para todo tipo de usuarios, incluidas mujeres embarazadas, también para pieles extremadamente sensibles y bebés.

Fruto de esta formulación propia y de un cuidadoso proceso de desarrollo, VivraBarcelona anuncia una rápida expansión en el sector farmacéutico, ofreciendo una alternativa natural y efectiva en el cuidado de la piel de venta, ya también en farmacias.

Además, dentro de su innovadora línea de productos, destaca su última creación: la crema facial con filtro anti luz azul. Este producto revolucionario está diseñado específicamente para proteger la piel de la dañina radiación de la luz azul, emitida por dispositivos electrónicos como smartphones, tabletas y ordenadores. Con el uso creciente de tecnología en la vida diaria, la crema anti luz azul de VivraBarcelona ofrece una barrera protectora esencial, manteniendo la piel sana, hidratada y libre de los efectos adversos de la exposición prolongada a la luz azul.

El compromiso de VivraBarcelona con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental es firme. La cosmética natural no es solo una tendencia, sino el futuro, asegurando un uso responsable de los recursos naturales y ofreciendo opciones seguras y eficaces para el cuidado personal que funcionan.

"Estuvo claro desde el inicio: es necesaria una nueva marca que refleje la pasión por la belleza natural y la ciencia. Es muy emocionanter ver la respuesta y cómo estos productos han sido acogidos en farmacias, apoyando nuestra creencia en una cosmética responsable y efectiva", comenta Georgina Neach, co-fundadora y asesora en nutrición integrativa para VivraBarcelona.

Los siguientes pasos de la marca, pasan, por una parte, en su internacionalización, habiendo estado ya presentes en la Feria de Bolonia Cosmoprof, y, por otra parte, potenciando su presencia en las principales plataformas de cosmética como Perfumes Club y Amazon, con el objetivo de dar a conocer sus beneficios a todos los usuarios que deseen cuidarse en todos los sentidos.

VivraBarcelona invita a todos a descubrir la eficacia de la cosmética natural a través de su innovadora línea de productos, disponible ahora también en farmacias seleccionadas. "Únete a un viaje hacia un futuro más sostenible y saludable".

Para más información sobre VivraBarcelona y sus productos, se puede visitar su página web en vivrabarcelona.como seguir a la marca en redes sociales.