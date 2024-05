Haleon España intensifica su compromiso con la sostenibilidad con nuevas medidas para el ahorro de agua

En un mundo donde la conciencia ambiental se eleva a niveles sin precedentes, las empresas están asumiendo un papel crucial en la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles Haleon (LSE: HLN), una empresa líder mundial en Consumer Healthcare, ha dado un paso al frente al redoblar su compromiso con la sostenibilidad. A través de marcas reconocidas como Sensodyne, Parodontax, Multicentrum y Voltadol, Haleon se ha posicionado como un referente en el cuidado de la salud del consumidor. Sin embargo, su visión va más allá de los productos que ofrecen, están comprometidos con la preservación del entorno en el que operan.

El centro de producción de Haleon en Alcalá de Henares (Madrid), en funcionamiento desde 1972, ha emprendido un ambicioso camino hacia la sostenibilidad. Con el objetivo de convertirse en un estandarte mundial en eficiencia ambiental, la compañía ha fijado para el año 2024 la consecución del certificado de la Allíance for Water Stewardship (AWS) como una prioridad. Este certificado, que avala una gestión responsable y equitativa de los recursos hídricos, es un testimonio del compromiso de Haleon con la conservación del agua, un recurso vital y limitado.

El liderazgo de Haleon en sostenibilidad no se limita a sus operaciones en Alcalá de Henares. La empresa aspira a que todos sus centros productivos a nivel mundial obtengan el certificado AWS para el año 2025. Este enfoque global demuestra el compromiso de la empresa no solo con la sostenibilidad local, sino también con la responsabilidad global hacia el medio ambiente.

La certificación AWS no solo valida las medidas de ahorro de agua adoptadas por Haleon en Alcalá de Henares, sino que también impulsa la colaboración con entidades públicas, empresas privadas y ONGs. A través de campañas integrales y estrategias proactivas de gestión del agua, la empresa busca compartir sus mejores prácticas y fomentar un enfoque colaborativo hacia la sostenibilidad ambiental.

Luz Dary Amaya-González, directora del centro de producción de Haleon en Alcalá de Henares, destaca el compromiso de la empresa con el ahorro energético y la protección del medio ambiente: "En los últimos 15 años, la fábrica de Haleon de Alcalá ha duplicado su producción y al mismo tiempo ha reducido el consumo de agua en más de un 30 por ciento. Este es un recurso local compartido con el resto de usuarios de la cuenca del río Jarama y tomamos muy en serio el respeto, la protección y la promoción del ecosistema natural. El certificado AWS avala las acciones e impulsa a seguir implementando nuevos protocolos en defensa del medio ambiente".

La sostenibilidad ambiental no es solo una responsabilidad corporativa para Haleon; es una extensión de su compromiso con la salud y el bienestar de las personas. Desde su independencia de GSK como una compañía de Consumer Healthcare, Haleon ha priorizado la sostenibilidad y la responsabilidad social como pilares fundamentales de su misión. La implementación de iniciativas como la normativa #ZerotoLandfill y la búsqueda de la certificación TRUE Zero Waste reflejan el compromiso de la empresa con la circularidad y la sostenibilidad en sus procesos de producción.

La fábrica de Alcalá de Henares se destaca como un ejemplo pionero en España en materia de reciclaje de residuos farmacéuticos. Más del 30 por ciento de los residuos producidos en la fábrica se reciclan, demostrando el compromiso de Haleon con la reducción de su huella ambiental y la promoción de prácticas sostenibles.

El compromiso de Haleon con la sostenibilidad no se detiene aquí. "En 2022 se celebran 50 años operando en España desde el Corredor del Henares. En esa fecha, lanzamos un compromiso con los consumidores, clientes y proveedores: alcanzar el status de Carbón Neutral para 2025, es decir, que todos los recursos energéticos utilizados en el centro de Alcalá procedan de fuentes de energía renovables y/o recicladas", explica la directoria del centro. "Estamos en el camino adecuado y todas y cada una de estas medidas y certificaciones reimpulsan a seguir avanzando. El cuidado de la salud de las personas es la razón de ser, y no se puede desligar del cuidado de la salud del planeta, del entorno. Los ríos, bosques y ecosistemas son fuente de salud y Alcalá de Henares está muy orgullosa de ser la punta de lanza de los centros de producción de Haleon en su esfuerzo por preservarlos".