El norte de Madrid, futuro de la obra nueva de vivienda de la Comunidad

La Comunidad de Madrid necesita 23.000 viviendas anuales hasta 2030 para cubrir la demanda presente y futura. Cerro del Baile es un desarrollo urbanístico ubicado en San Sebastián de los Reyes que ofrece una solución de vivienda asequible y sostenible El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Los altos precios de los inmuebles y la escasez de oferta hacen que encontrar una vivienda asequible sea cada vez más difícil, especialmente para familias jóvenes.

Según datos del INE, la Comunidad de Madrid necesita unas 23.000 viviendas anuales hasta 2030 para cubrir el crecimiento de la población. En los últimos años, están saliendo adelante proyectos urbanísticos que buscan resolver la demanda de vivienda. Entre ellos, destacan los de Madrid Nuevo Norte, que aportarán más de 400.000 metros cuadrados de zonas verdes y 10.000 viviendas al capital residencial de la ciudad.

También en Valdebebas, La Solana, además de un nuevo barrio, también es un proyecto de reforestación y reparcelación. La operación, que desbloqueó la Junta de Gobierno madrileña, contempla la construcción de cerca de 1.400 nuevas viviendas, con un 45% de ellas protegidas.

La necesidad de vivienda, también en San Sebastián de los Reyes

La necesidad de vivienda de obra nueva se agrava en la zona norte de la Comunidad de Madrid, debido a su alta demanda y su proximidad a la capital. En este contexto, desarrollos urbanísticos como el de Cerro del Baile, en San Sebastián de los Reyes, surgen como una alternativa sólida.

Con 3.664 nuevas viviendas, de las cuales el 60% serán protegidas, Cerro del Baile tiene como objetivo principal dar respuesta a la necesidad de vivienda en la ciudad, garantizando un acceso asequible y de calidad.

Un desarrollo urbanístico que avanza

Cerro del Baile no es solo un proyecto de viviendas, sino un modelo de desarrollo urbano sostenible y comunitario. Emplazado estratégicamente en San Sebastián de los Reyes, colindante con el complejo deportivo Dehesa Boyal y la zona comercial The Style Outlet. El corazón del proyecto tiene previsto un parque de recuperación ecológica de 295.000 metros cuadrados, con más de 8.000 árboles autóctonos, parques fluviales y urbanos, junto con medidas de drenaje sostenible para promover la biodiversidad y garantizar la calidad ambiental para sus residentes.

Un proyecto con respaldo

El desarrollo de Cerro del Baile supone un paso adelante crucial para San Sebastián de los Reyes. Este proyecto no solo aliviará la necesidad de vivienda de la zona norte de Madrid, sino que también creará un nuevo entorno sostenible, moderno y conectado, que contribuirá a dinamizar la economía local y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

