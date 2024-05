Una empresa online especializada en la venta de menaje de cocina de marcas premium, Central del hogar

En la búsqueda de experiencias culinarias más saludables y sostenibles, las sartenes de acero sin recubrimiento se han perfilado como una alternativa ganadora en las cocinas domésticas. A diferencia de otros materiales tradicionales como el hierro, el aluminio y sus diversos tipos de recubrimientos de teflón, estas sartenes ofrecen una serie de beneficios que contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de las personas cuidando del medio ambiente de manera sostenible y ecológica.

Central del hogar, una empresa online especializada en la venta de menaje de cocina de marcas premium comparte, en una entrevista, las principales razones por las cuales las sartenes de acero se han convertido en la forma más purista de cocinar de manera ecológica.

¿Por qué las sartenes de acero sin recubrimiento son la mejor opción para cocinar de manera saludable?

El acero inoxidable es un material fantástico y sobre todo si la ética comercial del fabricante realmente garantiza la proporción correcta de cromo y níquel. Como todo en la vida, has de conocer los detalles. No todo lo que reluce es oro y ahí es donde el asesoramiento profesional que ofrecemos a nuestros clientes tiene un valor de peso a la hora de tomar la decisión de compra correcta. Nuestros productos están conscientemente seleccionados. Estamos enfocados en productos que garanticen una larga durabilidad, respondiendo a la necesidad del cliente de realizar una compra sostenible. En resumidas cuentas, cocinar en acero inoxidable implica una única inversión. Si la pieza es robusta y se cuida podrás disfrutar de ella toda la vida, ya que la vida de la sartén no la determinará la durabilidad del recubrimiento.

¿Qué ventajas ofrece el acero 18/10 en comparación con otros materiales de sartenes?

El acero 18/10 ofrece numerosas ventajas en comparación a otros materiales alternativos, pero trataremos de resumir lo que en Central del Hogar consideramos que son las cinco principales características que fundamentan la decisión de compra de este tipo de sartén frente a otras alternativas:

Versatilidad: El acero inoxidable 18/10 ofrece una versatilidad excepcional a la hora de cocinar de diversas maneras. Su capacidad para distribuir el calor de manera uniforme y rápida permite freír, saltear, dorar, hervir, hornear y mucho más. Además, su resistencia a altas temperaturas lo hace ideal para sellar carnes y obtener resultados perfectos al asar y gratinar. Gracias a su versatilidad, los utensilios de cocina de acero inoxidable 18/10 se adaptan a una amplia variedad de técnicas culinarias, permitiéndote explorar y experimentar en la cocina con confianza.

Durabilidad: La resistencia del acero 18/10 a la corrosión y al desgaste garantiza una larga vida útil de las sartenes, lo que las convierte en una inversión duradera para la cocina. Algunas de las marcas que comercializamos están ofreciendo hasta 10 años de garantía.

Conductividad térmica: La excelente distribución del calor que transfieren los núcleos de los fondos difusores al acero inoxidable 18/10 en el que se cocina el alimento, asegura una cocción uniforme y precisa de los alimentos, sin puntos calientes ni fríos.

Fácil mantenimiento: El acero inoxidable 18/10 es un verdadero conciliador. Gracias a su resistencia a manchas y olores, las sartenes de acero inoxidable 18/10 son fáciles de limpiar y mantener, lo que facilita su uso diario en la cocina. Olvídate de tener que curar las superficies e hidratarlas como tendrías que hacer con las sartenes de hierro o de acero al carbono.

Seguridad: El acero 18/10 es una opción segura y saludable para cocinar, ya que no libera sustancias químicas tóxicas ni emite vapores dañinos durante la cocción, proporcionando una experiencia culinaria segura y sin sorpresas. Es un material que al no poseer recubrimientos teflonados nunca liberará los temidos gases perfluorocarbonos (PFCs), perfluorooctanoicos (PFOA) o perfluorononanoico (PFNA).

¿En qué tipo de cocinas pueden usarse las sartenes de acero sin recubrimiento?

Las sartenes de acero sin recubrimiento son aptas para todo tipo de cocinas: gas, eléctricas, vitrocerámicas e inducción. Su versatilidad las hace adecuadas para adaptarse a diferentes tipos de fuentes de calor, lo que las convierte en una opción ideal para cualquier cocina doméstica o profesional. Nuestra colección de sartenes además dispone de núcleos superoptimizados para funcionar de manera muy eficiente. Tenemos incluso sartenes muy especiales, con núcleos de alta inercia térmica, cuyo núcleo es de cobre y otorga a la sartén la capacidad de responder a las distintas potencias de la cocina de manera casi inmediata. Son ideales para lograr texturas únicas y elaboraciones de carnes al punto con un sellado crujiente perfecto.

¿Por qué adquirir sartenes de acero sin recubrimiento es una inversión a largo plazo?

La colección de sartenes de acero que Central del Hogar comercializa ha sido meticulosamente seleccionada. Hemos omitido el incluir sartenes con componentes de plástico. Nuestras sartenes de acero están íntegramente fabricadas en acero, incluyendo el mango y las uniones de este con el cuerpo de la sartén. Nuestra apuesta es que el cliente pueda hacer una única inversión y disfrutar del producto toda su vida.

¿Cuál es la ventaja de adquirir sartenes de acero sin recubrimiento en Central de Hogar?

La ventaja principal es que estás comprando en un comercio que está altamente especializado en menaje de alta calidad. Llevamos 30 años comercializando menaje premium y tenemos el respaldo de nuestros fabricantes para resolver cualquier duda o inquietud que tenga el cliente. Si hay algo que no sabemos responder lo consultamos con el fabricante. Nuestro cliente habitual ha entendido que los productos de alta calidad deben comprarse en comercio especializado y que en el proceso de compra hay un valor intangible que vas más allá de la calidad del producto. Un buen conocimiento del producto es indispensable para determinar si el cliente está realmente invirtiendo cada céntimo de la inversión en el producto que realmente necesita. Cada usuario tiene unas necesidades particulares y las grandes plataformas generalistas no tienen la capacidad de poder interpretar esas necesidades para poder acotar la decisión de compra al producto perfecto.

¿Con qué marcas trabajan?

Trabajamos sobre todo con marcas alemanas. El know-how que poseen es excelso, algunas de ellas llevan más de 300 años fabricando menaje. Las marcas que lideran el mercado de las sartenes de acero inoxidable sin recubrimiento son GastroSUS, Schulte-Ufer, Zwilling, Demeyere y WMF.

¿Cuál es la mejor forma de cuidar y alargar el tiempo de vida útil de estas sartenes?

Realmente no hay que realizar grandes esfuerzos en mantener estas sartenes para poder disfrutar de ellas durante muchos años, pero si eres de los que le gusta cuidar el producto y mantenerlo como el primer día, aquí te dejamos algunos consejos prácticos que te ayudarán a ello:

Sacar del lavavajillas una vez finalizado el ciclo: El acero inoxidable puede lavarse en el lavavajillas sin problemas; sin embargo, si consideramos la abrasividad de los detergentes y la temperatura de los ciclos de lavado, es mejor sacar la sartén del lavavajillas una vez acabado el programa. Evita ciclos de lavado excesivamente largos y sobre todo evita dejar la sartén dentro del habitáculo del lavavajillas cerrado durante varias horas.

Secar correctamente: Después de lavar, secar las sartenes completamente con un paño suave para evitar la formación de manchas de agua y marcas de agua.

Evitar utensilios metálicos: Utilizar utensilios de cocina de madera, silicona o nylon evita rayar la superficie del acero inoxidable. En principio las rayas derivadas del uso de utensilios o estropajos metálicos no afectan en absoluto la funcionalidad de la sartén. Son pequeños daños estéticos y la sartén funcionará perfectamente sin mermar sus propiedades. No obstante, si quieres mantenerla como el primer día en el largo plazo, sigue este consejo y evita esas pequeñas rayaditas.

Controlar el calor: Evitar calentar las sartenes a temperaturas extremadamente altas, ya que esto puede provocar decoloración o deformación del acero inoxidable. En el caso de cocinas vitrocerámicas e inducción es recomendable evitar las potencias más altas como el turboboost.

Mantenimiento regular: Realizar una limpieza regular con productos suaves y no abrasivos para mantener el brillo y la apariencia de las sartenes como nuevas.

Siguiendo estos simples consejos de cuidado, se puede garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo de las sartenes de acero inoxidable sin recubrimiento.

En definitiva, las sartenes de acero sin recubrimiento, representan un cambio de paradigma en la cocina moderna, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan una cocina saludable y respetuosa con la ecología y el medio ambiente. El acero va conquistando las cocinas domésticas y ya no solamente se limitan a las cocinas profesionales. Poco a poco, se va encontrando información en las redes sobre la utilización de este tipo de piezas y como sacarles todo el partido y potencial que ofrecen.