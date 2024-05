¿Cómo preparar los exámenes oficiales inglés? La ayuda de Winter Language School

Hoy en día, el aprendizaje del inglés se ha convertido en un requisito para las personas que buscan mejores oportunidades laborales o académicas, debido a la importancia que tiene a nivel mundial.

Por esta razón, Winter Language School es un centro de formación que lleva varias décadas ofreciendo clases de inglés a personas de todas las edades bajo la guía de profesionales de amplia experiencia. Una de las ventajas que tienen los alumnos es que pueden seguir cursos regulares, one to one o intensivos para preparar exámenes oficiales inglés.

Winter Language School ofrece cursos de preparación para los exámenes oficiales de inglés Para asegurar una formación personalizada para exámenes oficiales de inglés, el equipo de profesionales de Winter Language School realiza una prueba de nivel y entrevista personal a cada aspirante. Esto permite determinar su nivel de aprendizaje, carácter, madurez y objetivos para establecer un programa de estudio acorde a sus necesidades.

Cada uno de los cursos se lleva a cabo con profesores nativos especialistas en educación, de manera que sea posible garantizar el aprendizaje de las y los alumnos en el plazo esperado. Asimismo, las clases se realizan en grupos reducidos y con el material pedagógico necesario, en formato digital, para complementar el proceso de formación.

Debido a la calidad de su trabajo, Winter Language School ha sido reconocido como miembro oficial Cambridge Learning Partner, convirtiéndose en el único centro examinador oficial de la zona. Esto implica que las personas interesadas en convertirse en profesores de lenguas reciban clases de profesores del Cambridge University Press.

Los cursos intensivos de inglés en Barcelona permiten certificar un nivel en poco tiempo Los cursos intensivos de inglés que ofrece Winter Language School son la mejor opción para quienes buscan certificar un nivel en poco tiempo, debido a que se adaptan a las necesidades de cada persona. Por ello, la escuela dispone de horarios flexibles y diversos niveles, con el objetivo de alcanzar los resultados esperados sin disminuir la calidad del aprendizaje.

Entre las opciones que tienen los alumnos para la preparación exámenes oficiales inglés se encuentra la posibilidad de realizar un curso intensivo de 4 semanas o semi-intensivo de 8 semanas. Los niveles disponibles van desde el A1 o Begginer hasta el C2 o Proficiency, además de los cursos para obtener los certificados Cambridge, IELTS, TOEFL o TOEIC.

Las instalaciones del Winter Language School están ubicadas en el corazón de Gracia, uno de los distritos de Barcelona, por lo que es una opción accesible para los habitantes de la Comunidad de Cataluña. Además de los cursos de inglés, este centro ofrece los servicios de traducción y también organiza viajes de estudios al extranjero, con la finalidad de impulsar el dominio práctico del idioma.