Recuperar el carnet de conducir en Valencia con Autoescuela Clase

En España, los conductores de vehículos a motor y ciclomotores, disponen de un sistema (permiso por puntos) que premia a aquellos que cumplen correctamente las normas al volante y penaliza a los que cometen infracciones. En particular, parten con un saldo inicial de 8 puntos, y a los dos años sin cometer infracciones que resten puntos, el saldo se incrementa de forma automática hasta los 12 puntos.

Si por contra, la acumulación de infracciones que implican perdida de puntos resulta en que el saldo llega a cero, el permiso de conducir deja de estar vigente. Ahora bien, para recuperar puntos es posible realizar cursos de Sensibilización y Reeducación Vial, autorizados por la Dirección General de Tráfico (DGT) como los que ofrece Autoescuela Clase en Valencia. Este centro de formación vial apuesta por una formación vial de calidad y cuenta con profesionales especializados en enseñanza y conducción.

Cursos para recuperar puntos en el permiso de conducir Actualmente, para recuperar puntos en el carnet de conducir hay dos opciones. En primer lugar, es posible efectuar un curso de recuperación parcial. Esta formación es apropiada para aquellos conductores que han perdido puntos y los quieren recuperar. En particular, otorga 6 puntos después de un curso de 12 horas en total, sin examen de tráfico.

En cambio, los conductores que tienen 0 puntos o una sentencia judicial de suspensión del derecho de conducir, necesitan hacer un curso de recuperación total. En ambos casos, la formación es de 24 horas. Los candidatos con saldo de 0 puntos deberán superar un examen de tráfico, y una vez aprobado el examen, recuperarán el carnet de conducir con un saldo de 8 puntos. Los candidatos que acuden por sentencia judicial, recuperarán el derecho a conducir después de realizar el curso de sensibilización; pero necesitarán realizar el examen de tráfico si la sentencia implicaba penas superiores a dos años.

¿Cómo se pierden los puntos del permiso de conducir? Actualmente, las infracciones que restan puntos se dividen en graves y muy graves; y se pueden perder 2, 3, 4 o 6 puntos por infracción dependiendo de la gravedad

Los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de infracciones en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy graves

Las infracciones graves pueden ocasionar la pérdida de entre 2 y 6 puntos. Algunas de ellas son exceso de velocidad, no llevar puesto el cinturón de seguridad o usar el móvil al conducir. A su vez, algunas de las infracciones muy graves pueden provocar que un conductor pierda todos los puntos en un solo día.

En cualquier caso, a través de los Cursos de Sensibilización y Reeducación Vial que ofrece Autoescuela Clase es posible recuperar el permiso por puntos.