The Club EMS, una solución para la soledad dirigida a personas mayores de 45 años

Para las personas mayores de 45 años que viven solas y quieren sostener una vida social activa, ha surgido una alternativa que ofrece soluciones para la soledad.

Con respecto a esto, Paz Calles ha creado una iniciativa llamada The Club EMS (El Club En Modo Single). Este proyecto busca resignificar la soltería en la edad madura como una oportunidad de disfrutar y compartir con iguales. Además, permite establecer lazos de amistad con personas dispuestas a ser compañeros de aventuras de vida.

Este proyecto nace en Madrid, pero pretende no solo tener presencia en otras partes de España, sino también establecer intercambios especiales con Portugal, en especial con Oporto, donde vive su fundadora.

Las opciones que ofrece The Club EMS En diciembre de 2023 y enero de 2024, The Club EMS recibió a sus primeros grupos de integrantes. Para incorporarse al club, los interesados deben contactarse a través de Instagram, correo electrónico o teléfono. Mediante un enlace en el perfil se puede programar una cita en la app Calendly.

El siguiente paso consiste en realizar una entrevista inicial con Paz y completar un cuestionario. Estos requisitos de admisión son ineludibles, ya que así aseguran que el club sea un espacio seguro y amigo. Tras el lanzamiento del club, la membresía especial anual ha dado paso a una nueva bi-mensual más flexible, pudiendo los miembros pasar a formar parte de los grupos restringidos de WhatsApp. Así podrán disfrutar de las tres actividades que se planifican cada mes. Esto incluye opciones como, por ejemplo, quedadas para un brunch, tapeo o cena en Madrid. También se ofrece la posibilidad de disfrutar de exposiciones, talleres de arte, escapadas de un día por localidades de España y viajes internacionales a lugares paradisíacos. Por ejemplo, del 25 de marzo al 3 de abril un grupo de este club realizó una travesía por Egipto.

The Club EMS permite evitar la soledad cuando no es deseada Este club ayuda a quienes desean evitar la soledad impuesta a vivir distintas experiencias.

Por último, el club realiza eventos de puertas abiertas para mostrar los beneficios de pertenecer a esta comunidad de amigos solteros dispuestos a vivir la vida en plenitud, creando nuevos lazos y recuerdos inolvidables.

Para el día 29 de mayo, el club ya tiene programado un evento muy especial: un taller de preparación de arroces diversos, con maridaje de vinos y con una cena, al final, de lo preparado. Esto se completa con entradas y postres elaborados por los chefs-profesores. Este evento será en abierto aunque siempre tendrá prioridad el socio y solo contará con 20 plazas que ya pueden ser reservadas. La diversión, las risas y el buen rollo están aseguradas.

También en los próximos meses, habrá una visita a Toledo y Segovia. Además, en junio los miembros de este proyecto pueden participar de un road trip de una semana por Escocia.

Gracias a The Club EMS las personas de más de 45 años pueden acceder a múltiples soluciones para aprender a vivir con uno mismo, esté solo o acompañado, y a compartir con personas en las mismas circunstancias.