CLV* Cuenta Lógica Visual, un programa de contabilidad en Excel

En la actualidad, las herramientas digitales y tecnológicas permiten desarrollar las tareas empresariales con mayor comodidad, rapidez y eficiencia. En el área de la contabilidad existen programas y aplicaciones que facilitan todos los procesos contables, desde tareas sencillas como la entrada de datos, hasta el análisis y muestra de resultados de forma automática. En este sentido, la empresa Soporte Lógico ha creado un programa de contabilidad en Excel llamado *CLV* Cuenta Lógica Visual, que ofrece múltiples funcionalidades y mejora en gran medida los procesos contables para todo tipo de empresa y organización.

*CLV* Cuenta Lógica Visual, más que solo plantillas de Excel Este magnífico software es un programa de contabilidad con la capacidad de procesar contabilidades de centenares de miles de apuntes de forma rápida y sin presentar complicaciones. Posee una estructura sólida que le confiere gran estabilidad, demostrando ser libre de errores y, además, no necesita mantenimiento.

CLV utiliza de interfaz a Microsoft Excel, ya que este programa es ampliamente conocido y utilizado en todo el mundo para la contabilidad y un sinfín de áreas, siendo la hoja de cálculo digital más popular. Sin embargo, CLV no es un conjunto de plantillas de Excel, sino que se vale de su interfaz simple e intuitiva para la entrada de datos de la contabilidad.

El verdadero motor del programa se encuentra en Access, una poderosa herramienta de Microsoft que permite gestionar y tratar los datos con seguridad y robustez. De esta forma, el usuario cuenta con la claridad y facilidad de Excel y obtiene un programa integral que realiza muchas tareas de contabilidad con gran capacidad de procesamiento de datos.

Un programa de uso local y online El programa de contabilidad *CLV* Cuenta Lógica Visual fue diseñado para ser utilizado de manera local en un ordenador. El software es ligero y no necesita de instalación en Windows, sino que es portable. Por ello, el usuario solo debe ubicarlo en una carpeta o acceder al mismo desde un pendrive, sin alterar la memoria ni el propio sistema operativo.

Sin embargo, actualmente, puede ser usado en la nube, gracias a la integración y compatibilidad de Excel con Google Sheets. Para ello, solo se necesita abrir una hoja en blanco en la herramienta online de Google y clicar en la opción de “importar”, seleccionando posteriormente los libros que desee subir a la nube.

Todos los datos y formatos pasan de Excel a Google Sheets sin ninguna alteración y todos los usuarios con acceso pueden manipular y hacer cambios. Después, solo es necesario exportar el libro para incorporarlo al libro principal de la empresa. Con esto, Soporte Lógico ofrece mayor accesibilidad y sencillez con su programa, permitiendo más naturalidad en los procesos y facilitando el control contable para sus clientes.