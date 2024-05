Personalización de motocicletas con ADHESIVOSEMBARRADOS

Los plásticos y adhesivos representan la mejor manera de personalizar una motocicleta para proyectar un estilo único, original y al mismo tiempo mejorar su apariencia. Pero no solo es una cuestión de imagen, ya que para las marcas estos elementos constituyen una excelente manera de promover sus productos y su marca.

En la firma especializada ADHESIVOSEMBARRADOS son conscientes de todo este potencial y por eso han enfocado el negocio precisamente en la personalización de sus productos. Los clientes pueden escoger entre una extensa variedad de pegatinas según el modelo y marca del vehículo, para luego seleccionar sus características, incluyendo el mensaje.

Plásticos y adhesivos personalizados en 3 sencillos pasos ADHESIVOSEMBARRADOS es una empresa especializada en la comercialización de todo tipo de plásticos y adhesivos para motos, quads y karts. También comercializan prendas de vestir totalmente personalizadas para los pilotos como chaquetas, camisetas y pantalones. Asimismo trabajan con las fundas para los asientos de motos y quads en asociación con la firma JM-FUNDAS.

El modelo de servicio que ofrecen estos expertos ha permitido la configuración de un proceso de personalización muy sencillo en el que el comprador solo tiene que realizar 3 pasos. En el primero se escoge el kit de adhesivos en función de la marca y el modelo de la moto. En cada uno de los casos hay una gran diversidad de opciones de diseño para seleccionar el que más le guste.

El segundo paso es el proceso de personalización de los adhesivos, lo cual se realiza totalmente a la medida. El cliente escoge los fondos de dorsales, tipología de número, el mensaje, nombre, minidorsales, kit de plásticos y fundas de asiento. El tercer y último paso consiste en la formalización de la compra, la cual ocurre solo después de que el cliente haya definido todas las características de sus adhesivos.

Todas las marcas y todos los modelos Una de las prioridades de ADHESIVOSEMBARRADOS ha sido la de atender a los propietarios de todas las motos, sin importar la marca. No importa si la unidad es Suzuki, Yamaha, Fantic, BMW, AJP, Rieju, Sherco, Honda, Beta, KTM o Kawasaki. La empresa tiene distintas opciones para esta y otras firmas que ruedan por España y todo el mundo.

Un aspecto importante de los plásticos y adhesivos de esta marca es que están elaborados en materiales de primera calidad. Estos materiales permiten que las pegatinas tengan no solo una función decorativa e informativa, sino también protectora. Las áreas cubiertas quedan totalmente resguardadas de rayones y golpes leves que pueden afectar la apariencia de la motocicleta.

Adicionalmente, el uso de materias primas premium, así como una moderna tecnología de impresión hace que los adhesivos y plásticos se vean siempre nuevos. Están diseñados para resistir factores atmosféricos y entornos adversos, manteniendo igual sus colores y formas. Su adhesivo es fuerte y se mantiene firme por mucho más tiempo de uso.