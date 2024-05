Herramientas de seguridad antirrobo, la instalación de Madrid Audio

Cada año, en España, alrededor de 42.000 personas son víctimas del robo de su vehículo. En la mayoría de los casos, los coches susceptibles son los que tienen más de 10 años de antigüedad y no tienen incorporado ningún sistema de protección.

Esto refleja la importancia de priorizar la instalación de herramientas de seguridad antirrobo para proteger este activo tan importante, tanto si se le da un uso particular como si forma parte de los activos de una empresa.

En ese contexto, una de las tiendas especializadas en todo tipo de equipamientos para vehículos es Madrid Audio, una empresa que se esfuerza por mantener a su personal siempre actualizado sobre los métodos modernos de hurto. Esto le permite disponer en todo momento de alternativas tecnológicas avanzadas que realmente contrarrestan los riesgos y son efectivas ante las distintas técnicas empleadas por los maleantes.

Distintos tipos de cortacorriente Actualmente, el catálogo de sistema de seguridad antirrobo de Madrid Audio ofrece múltiples opciones, incluyendo un cortacorrientes táctil. Este se compone de un sensor que se oculta en un lugar del vehículo que solo conoce el propietario. Este dispositivo impide que un ladrón pueda arrancar el coche, puesto que para ello es necesario que el dueño del vehículo pase su dedo por el sensor para poder desbloquear el arranque.

Otro cortacorrientes disponible en la empresa incluye un temporizador. Por lo tanto, no solo basta con pasar el dedo por el sensor, sino que es necesario mantenerlo por dos segundos para que se pueda desbloquear el sistema de arranque.

Asimismo, en Madrid Audio, se puede adquirir el cortacorrientes IGLA 231, que se desbloquea con una secuencia programada a priori, que se puede cambiar cuando el usuario lo requiera. Además, este producto incluye un llavero de presencia o tag que el cortacorrientes reconoce de forma automática, por lo que solo se necesita llevarlo encima para desbloquear el coche.

Otros sistemas antirrobo Madrid Audio también ofrece dispositivos que inhabilitan la comunicación del conector OBD a la centralita del vehículo, así como sistemas de grabado de matrícula. Esta última alternativa sirve como un método disuasorio y consiste en serigrafiar la matrícula en todas las lunas y ruedas del automóvil. Además, el catálogo de la empresa incluye distintas opciones de alarma, incluyendo el modelo Meta que incorpora un sistema acústico disuasorio de apertura de puertas, rotura de cristales y volumétrica.

Por su parte, la alarma StarLine AS9 PRO destaca porque se puede controlar desde un dispositivo móvil e incluye diversas innovaciones como su bloqueador invisible de motor y localizador. Mientras tanto, el kit StarLine E9 MINI 2, incluye alarma conectada por Can Bus, cortacorrientes, sensor de impacto y antilevantamiento.

Para finalizar, Madrid Audio ofrece sistemas de geolocalización que se gestionan desde el móvil, así como cámaras de videovigilancia de distintos modelos que se adaptan a distintas necesidades.