Aprender a enfrentar situaciones que generan miedo y convertir la emoción en un aliado

Por lo general, las personas no tienen inconvenientes ni reparos para hablar sobre sus dolores físicos y acudir a un profesional que los ayude. Ahora bien, cuando se trata de enfrentar los miedos la situación cambia. A menudo, se encuentran muchas dificultades para hablar de estas emociones.

Según explica Silvia Cristina García López, coach personal y especialista en inteligencia emocional, los adultos frecuentemente se exigen a sí mismos no experimentar el miedo. A su vez, cuando esto se relaciona con temas como la enfermedad y la muerte, la sensación puede ser de pavor. En cualquier caso, esta especialista sugiere identificar estos sentimientos, reconocerlos y enfrentarlos. La solución no pasa ni por ocultar ni por negar.

Las emociones como el miedo suponen una alerta Silvia Cristina García López considera que el miedo es una emoción que tiene un aspecto funcional y otro disfuncional. Con respecto a lo primero, esta sensación busca generar una alerta. A su vez, para evitar la disfuncionalidad hay que identificar, reconocer y comprender qué es lo que está sucediendo.

Para ello, es necesario llevar a cabo un proceso de regulación emocional que consiste en distintos pasos. En primer lugar, esta emoción considerada como negativa, que en este caso es el miedo, debe ser detectada, atendida y etiquetada. Es decir, hay que ponerle un nombre. De esta manera, es posible normalizar la situación y alcanzar un estado de aceptación. Una vez cumplidos estos pasos, hay que realizar un análisis.

En este sentido, hay que considerar las causas del miedo y evaluar si esto sirve para algo o no. A su vez, el último paso consiste en conseguir una regulación de esta emoción. Para ello, se pueden emplear estrategias cognitivas, fisiológicas y conductuales. El propósito de esto es reducir la frecuencia y la intensidad del miedo.

Convertir al miedo en un aliado Una vez cumplida la etapa de identificación y gestión del miedo es posible avanzar para convertir a esta sensación en un aliado. Para conseguir este objetivo es necesario desarrollar un diálogo interno. Con respecto a esto, cada persona cuenta con recursos propios, como herramientas que puedes utilizar a tu favor, tales como aplicar la consciencia sobre en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esa emoción, además de integrar la respiración para sentirnos más tranquilos, lo que pueden aflorar para alcanzar estas metas.

Por último, Silvia Cristina García López aconseja dar un paso adelante y animarse a entrar en el universo emocional propio. Justamente, esto puede ocasionar miedo porque, a menudo, se destapan sucesos y sentimientos profundos. Ahora bien, al realizar una exploración de este tipo es posible desarrollar un aprendizaje personal valioso que además sirve para estar mejor físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. En definitiva, cuando alguien aprende a dominar sus emociones puede disfrutar de más calidad de vida.

Con el apoyo de la coach y especialista en inteligencia emocional Silvia Cristina García López es posible iniciar un camino para enfrentar los miedos y alcanzar un nivel más alto de bienestar.