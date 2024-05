La cancelación de una deuda de más de 76.700 euros permite una nueva vida a una mujer tras su separación

La situación económica de una mujer comenzó a desestabilizarse tras su separación, ya que tuvo que afrontar los gastos en solitario de todas las obligaciones económicas fruto del matrimonio, entre ellas, la hipoteca de la vivienda conyugal. Ante esta situación, tuvo que recurrir a diversos préstamos de entidades financieras, que se los ofrecían sin que ella los hubiera solicitado previamente.

La afectada pudo cumplir con sus obligaciones económicas durante un largo periodo de tiempo, pero, a pesar de su estabilidad laboral, comenzó a tener dificultades para abonar las cuotas de los productos financieros. Por ello, se vio obligada a recurrir a la entrega de su vivienda al banco que garantiza el préstamo, a cambio de dar por cancelada la deuda pendiente. Esta difícil situación desembocó en una espiral de préstamos y deudas insalvables, además del pago del alquiler al que tuvo que hacer frente.

La afectada explica que encontró una salida en Canarias sin Deuda y comenta aliviada que, aunque el proceso no ha sido sencillo “me han resuelto todas las dudas con un asesoramiento cercano y durante este tiempo me he sentido acompañada en todo momento”. Por ello, recomienda a otras personas que puedan estar en una situación similar que “no tengan miedo, ni vergüenza y se pongan en manos de este equipo de profesionales”.

Según el abogado y responsable de la oficina de Canarias Sin Deuda en Las Palmas de Gran Canaria Samuel Díaz: “En este caso, como suele ser habitual, la mujer cumplía con todos los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y finalmente ha podido ver recompensado su esfuerzo con la oportunidad de un nuevo comienzo sin deudas”.

Por su parte, Jaime Terrón, asesor de Canarias sin Deuda que ha gestionado el caso, explica que, lamentablemente, son muchos casos en los que como este, las personas se ven sumidas en una espiral de préstamos inabarcables, fruto del desconocimiento y la desesperación. Por ello, subraya la importancia de ponerse en manos de profesionales para lograr una salida satisfactoria. “La colaboración y buena predisposición de la afectada en todo momento, ha sido fundamental para la cancelación de la deuda”, asegura.

Sobre Canarias Sin Deuda Canarias Sin Deuda es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los residentes de las Islas Canarias en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación, Canarias Sin Deuda ha conseguido la cancelación de casi diez millones de euros de deuda en el archipiélago, consolidándose como una de las empresas líderes en la ley de segunda oportunidad en las islas. Posee capital 100 % canario, cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote). Pudiendo dar, además, cobertura telemática a cualquiera de las otras islas, gracias a que el procedimiento permite los trámites de esta manera.

Contacto Canarias Sin Deuda:

info@canariasindeuda.com

Gran Canaria:

Calle Perojo, 19, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas

Tenerife:

Calle Villalba Hervás n.º 11 – 38002 – Santa Cruz de Tenerife.

Lanzarote:

Calle Almirante Boado Endeiza, n.º 6, 35500, Arrecife