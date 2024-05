Celebrar la Amazon Brand Week con TCL; Descubrir las ofertas especiales

Madrid, mayo del 2024 - TCL Electronics, Patrocinador Oficial de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), segunda marca mundial en televisores y líder en mini televisores LED, celebra la Amazon Brand Week con ofertas en su gama de televisores LED QD-Mini.

Excepcional entretenimiento en casa para toda la familia Para disfrutar de los partidos de fútbol más destacados de la temporada desde la comodidad del hogar junto a familiares y amigos, es importante contar con un televisor de alta calidad. Este debería ofrecer un nivel de detalle de máxima calidad, colores vibrantes, un excelente rendimiento HDR y un procesador de movimiento fluido. Algunos criterios para tener en cuenta:

QD-Mini LED TCL es la pionera de la tecnología Mini LED, y ahora presenta su 6ª generación con varias mejoras importantes.

Brillo impactante: hasta 2000 zonas de atenuación local de matriz completa de Mini LED y 3500 nits de brillo máximo HDR, sujeto a variaciones según el modelo de televisor, ofrecen un brillo increíble, para unos reflejos espectaculares y un rendimiento HDR más rico y realista.

Control de contraste de precisión: los Mini LED controlados con precisión son capaces de mostrar simultáneamente negros más profundos y blancos más brillantes, para una mayor profundidad, detalle, dimensión y un contraste impresionante. El control ultrapreciso de la luz de 16 bits permite que, sea cual sea el volumen de luz presente en los colores, los negros profundos o los blancos brillantes, los detalles originales de estas zonas permanezcan visibles. Muchas otras tecnologías Mini-Led o tecnologías de visualización no pueden lograr tal rango dinámico de brillo.

QLED Pro Gracias a la última tecnología QLED Pro, los televisores TCL ofrecen colores auténticos con más de mil millones de colores y matices.

TCL Quantum Dot Pro utiliza un nuevo material de cristal cuántico. El cristal Quantum Dot emite luz gracias a una estructura de aleación estable, durante más tiempo y de forma muy eficiente. Al mismo tiempo, utiliza tecnología de encapsulación de altísima precisión para copolimerizar materiales de puntos cuánticos a nanoescala y materiales orgánicos en múltiples capas, lo que da como resultado propiedades ópticas superiores y colores puros.

En comparación con los cristales de puntos cuánticos habituales, la nueva estructura de aleación da como resultado un mayor brillo y un rendimiento cromático más rico.

Game Master Pro 3.0 Para los jugadores, un televisor con buena capacidad de respuesta es tan importante como uno con una imagen nítida y fluida. Con Game Master Pro 3.0 con HDMI 2.1, modo de baja latencia automática (ALLM), frecuencia de actualización variable (VRR) de 144 Hz y compatible con VRR de 120 Hz, una barra de juegos mejorada, AMD FreeSync Premium y acelerador de juegos de 240 Hz, experimentará la acción más fluida, la latencia más baja y los mejores ajustes de imagen para jugar de forma automática.

¿Se está preparado para experimentar el entretenimiento en casa del siguiente nivel? Ya se puede explorar la gama de televisores TCL disponibles esta semana en Amazon y encontrar el que mejor se adapta a las necesidades de entretenimiento y al presupuesto.

Promoción válida del 1 de mayo de 2024 al 15 de junio de 2024. Se pueden consultar los establecimientos participantes y las condiciones de la campaña.

QM8B Smart TV Series - TCL 4K Mini-LED 144hz TV con QLED, Google TV y Game Master Pro 2.0 (con AMD FreeSync premium Pro) Transformar el salón en el centro de entretenimiento definitivo es posible con la serie Smart TV QM8B de TCL, ideal para las noches de cine en familia o para animar con los amigos durante el gran partido de esta temporada deportiva.

Con TCL QD-Mini LED impulsado por la tecnología Quantum dot, el QM8B ofrece una fiesta visual de mil millones de colores vibrantes, asegurando que cada escena sea vívida y realista. Con una completa gama Mini-LED de 5ª generación, QLED y 4K HDR Premium 1500*, junto con Motion Clarity Pro de 144 Hz, la serie QM8B de TCL ofrece unos contrastes asombrosamente precisos y una calidad de imagen HDR vibrante y nítida. Hay que imaginarse el ver cada partido en el salón con tal claridad y precisión que parezca que se está allí mismo, en plena acción.

Para los gamers de la familia, la serie QM8B de TCL incorpora Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM (modo de baja latencia automática), VRR (frecuencia de actualización variable) de 144 Hz, AMD FreeSync Premium Pro y la barra de juegos TCL, complementada con un acelerador de juegos de 240 Hz. Además, la serie QM8B de TCL está equipada con varios formatos HDR, incluyendo HDR10+, Dolby Vision Gaming y Dolby Vision IQ. Esto significa acciones más fluidas, menor latencia y la mejor configuración ajustada para un rendimiento de juego inmersivo máximo.

Además, navegar por su amplia gama de opciones de entretenimiento es más fácil que nunca con la integración de Google TV y el control de voz manos libres a través de Google Assistant de la Serie QM8B de TCL. La Serie QM8B de TCL es más que un televisor todoterreno, es una puerta de entrada a la creación de momentos inolvidables con reuniones familiares o eventos sociales.

Se puede disfrutar de hasta un 22% de descuento en el 50/55/65QM8B, ahora a un precio entre 749 y 849€.

TCL Serie T8B - TCL 4K 144HZ QLED Pro Gaming TV con Google TV y Game Master Pro 3.0 Con sistema de sonido Onkyo

Para los jugadores que buscan la cúspide de las configuraciones de juego, no se trata sólo de poseer la última consola de juegos o un PC de gama alta, sino de mejorar todo su entorno de juego. La serie TCL T8B lleva su experiencia de juego a niveles profesionales. T8B QLED está equipado con QLED Pro, 4K HDR Pro y 144Hz Motion Clarity PRO (144Hz), fusionando una rápida capacidad de respuesta con una claridad visual inigualable.

Las personas pueden sumergirse aún más en los mundos de juego con el formato Multi HDR que incluye Dolby Vision Gaming & Dolby Vision IQ & HDR10+. Además, Game Master Pro 3.0 admite Game Accelerator de 240 Hz y AMD FreeSync Premium. Gracias a la compatibilidad con Game Accelerator de 240 Hz, disfrutará de la acción más fluida, la latencia más baja y los mejores ajustes de imagen para juegos. Además, AMD FreeSync Premium garantiza una experiencia de juego fluida y sin interrupciones, con un rendimiento máximo, donde cada partida será una aventura por descubrir.

¿Se está listo para elevar la experiencia de juego? La serie T8B tiene un precio atractivo, lo que hace que los juegos profesionales sean accesibles sin arruinarse.

Se puede disfrutat de hasta un 21% de descuento en los modelos 43/50/55/65/75T7B, que ahora tienen un precio de entre 395 y 1199 €, con una oferta de reembolso por tiempo limitado en los modelos de 65'' y 75''*.

TCL Serie T7B - TCL 4K QLED Pro TV con Google TV y Game Master 3.0

La serie TCL T7B, donde la rentabilidad se une a un rendimiento de alta calidad. Este modelo económico combina QLED PRO con el nítido y alto rango dinámico de 4K HDR Pro y Motion Clarity, creando una experiencia de visualización HDR envolvente que da vida a películas, juegos, deportes y entretenimiento con una claridad y profundidad asombrosas.

Eleva las sesiones de juego con Game Master 3.0, que incluye un acelerador de juegos de 120 Hz, y compatibilidad con los últimos formatos HDR, incluidos HDR10+ y Dolby Vision, este televisor TCL es un aliado esencial para disfrutar de contenidos HDR.

En cuanto a funciones inteligentes, la serie TCL T7B cuenta con Google TV, que ofrece un acceso sencillo a sus contenidos preferidos a través de un control por voz manos libres integrado y sin interrupciones: solo tiene que hablar directamente al televisor.

Si se busca una experiencia de audio de primera calidad que mime los oídos, gracias a los altavoces de alta calidad que ofrecen un sonido Dolby Atmos* 2.1 de Onkyo, cada experiencia de visualización es audiblemente envolvente. Alternativamente, se puede mejorar la experiencia con una barra de sonido TCL para un rendimiento de audio aún más robusto.

En cuanto al diseño, la serie TCL T7B impresiona por su aspecto lujoso sin biseles y su practicidad. Cuenta con un soporte ajustable de dos posiciones*, que ofrece flexibilidad para adaptarse de forma estable incluso a superficies más pequeñas. Este cuidado diseño no sólo mejora la estética de su hogar, sino que también se adapta a sus necesidades de espacio y estilo de vida.

43/50/55/65/75T7B, ahora con precios entre 395 y 1199 EUROS *.

En la Amazon Brand Week de TCL, no sólo se conseguirá la mejor gama de televisores con las mejores tecnologías, sino también la mejor oferta. Se puede hacer clic en el enlace a la tienda oficial de TCL y obtener más información.

Los precios, la disponibilidad y las especificaciones de los productos pueden variar según la región. Para obtener información detallada, consulte a su distribuidor local.

Acerca de TCL Electronics TCL Electronics (1070.HK) es una empresa de electrónica de consumo de rápido crecimiento y líder en el sector mundial de la televisión. Fundada en 1981, actualmente opera en más de 160 mercados de todo el mundo. TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que van desde televisores, audio y electrodomésticos inteligentes.